Kurssilaisten tilkkutöitä ja Kässäope Tuulan helmiä Mieskonmäen koululla

Mieskonmäen koululla on parhaillaan nähtävänä Puulan seutuopiston käsityöryhmän ”Tilkkuja omaksi iloksi” sekä Kässäope Tuula- nimiset käsityönäyttelyt.

Tilkkuja omaksi iloksi- näyttelyyn on kasattu samalla nimellä vuodesta toiseen kulkeneen ryhmän töitä noin kymmenen vuoden ajalta. Mieskonmäkeen kurssilaiset ovat toimittaneet töitään muun muassa Joutsasta, Kangasniemeltä, Toivakasta, Korpilahdelta ja Jämsästä.

– Tilkuista on todella moneksi, kuten tässäkin monen vuoden käsittävässä kokoelmassa näkyy. Ryhmässä toteutettujen töiden teemat ovat vaihtuneet ajan mukaan. Esimerkiksi jossain vaiheessa laukut olivat se juttu, nyt viimeisin villitys on erilaiset mekot ja tunikat, toteaa näyttelystä vastaava Tuula Kuitunen.

Tilkuista on moneen, kuten tämäkin monien vuosien ajalta koottu näyttely osoittaa.

Kässäope Tuula-näyttelyyn Kuitunen on poiminut esille niin sanottuja helmiä vuosikymmenien ajalta. Näyttelyn vanhimmasta päästä on esillä muun muassa Kuitusen ensimmäisellä luokalla neuloma lapanen. Tuorein työ, juuri ennen näyttelyä valmistunut japanilainen kesäkimono koristaa näyttelytilan seinää. Lisäksi esillä on muun muassa pellavan valmistusprosessi, joka Kuitusen mukaan on kenties suuritöisin projekti.

– Kyllähän tässä on ehtinyt kokeilla ja tehdä jos jonkinlaista käsityötä. Olen käynyt koulua Mieskonmäen koulussa ja juuri tässä luokassa, missä näyttely nyt on. Siksi tämä oli paikkana varsin sopiva ja kiva saada tännekin nurkille pienimuotoista tapahtumaa, taustoittaa Kuitunen.

Molempiin näyttelyihin pääsee tutustumaan tämän viikon sunnuntaihin asti. Tapahtuman järjestävät Puulan seutuopisto sekä Mieskonmäen kyläseura.

Jonna Keihäsniemi

