Sana sunnuntaiksi: Jano

Janon tunteen tarkoitus on saada ihminen juomaan. Janon tunteen puute puolestaan voi johtaa vakaviin terveyshaittoihin.

Jeesus huusi, jos jonkun on jano, tulkoon juomaan. Hän tarkoitti sillä uskoa Häneen ja Pyhää Henkeä, jonka Häneen uskovat saavat.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Entä jos ei olekaan sitä janoa, mihin Jeesus viittasi. Kuinka moni esimerkiksi tämän lukijoista voi sanoa, että hänellä on Jeesukseen uskomisen ja Pyhän Hengen saamisen jano? Janon tunteen puute taitaa valitettavasti olla tavallista tässä asiassa. Niin myös Pyhän Hengen saamisen suhteen meillä, jotka sanomme uskovamme Jeesukseen. Hälytyskellojen pitäisi alkaa soida, kuten silloin, kun vanhus tai nuorempikin ei huolehdi riittävän vesimäärän juomisesta.

Väärääkin janon tunnetta on. Usein puhutaan janoisista silloin, kun ihminen on alkoholista riippuvainen. Siitä janon tunteesta olisi hyvä päästä eroon. Sen janon tunteen taustalla on tarve tulla huumatuksi ja sen janon tyydyttämisen seuraukset ovat aina enemmän tai vähemmän tuhoisat.

Veden tai vastaavan juomisen tarkoitus on virkistää, tehdä toimintakykyiseksi, eläväksi.

Toimintakykyiseksi, eläväksi tulemisesta Jeesuskin puhuu, kun Hän kehottaa ihmisiä tulemaan luokseen ja juomaan. ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat”.

Eläväksi tekee Jumalan Pyhä Henki, jonka Jeesukseen uskovat saavat. Hän vaikuttaa kuin janoisen juoma vesi.

Ehkä on niin, että Pyhä Henki, tuo Jumalan kolmas persoona, kuten muun muassa rippikoulussa opetetaan, on yhä enemmän jäänyt tuntemattomaksi ja taka-alalle. Näin helluntain alla voisi toivoa, että edes joku meistä saisi Jeesuksen tarkoittaman janon tunteen ja myös joisi eli kokisi Pyhän Hengen todellisuuden, ei huumaavana, vaan virkistävänä ja eläväksi tekevänä. Sellaisia ihmisiä, sellaisia kristittyjä me tarvitsemme.

Matti Kallioinen

Pappi ja rovasti Leivonmäen Kuhasenmäeltä