Kirkon paanukaton korjaus viimeistelyä vaille valmis

Huhtikuun lopulla alkanut Joutsan kirkon paanukaton korjaus alkaa olla loppusuoralla. Ennakkoon paanujen vaihdon ja korjauksen arveltiin kestävän kuukauden päivät, ja suotuisten säiden myötä projekti on edennyt aikataulussaan. Urakasta vastaa Uudenkaarlepyyn Paanukatto Uusikaarlepyystä.

– Tämän katon pohjat ovat hyvässä kunnossa eikä ikäviä yllätyksiä ole ilmennyt. Kohteen lopputarkastus on keskiviikkona, joten helatorstaiksi on urakka paketissa, summasi viime torstaina katolla paanuja irrotellut Tero Myllymäki.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Urakassa uusittiin kahden pienemmän lappeen kaikki paanut, ja siitä saatavat paremmat paanut hyödynnettiin muilla katoilla yksittäisen paanujen vaihdossa. Kaiken kaikkiaan uusia paanuja katolle on naputeltu Myllymäen mukaan noin 4.500 kappaletta. Ehjiä purkupaanoja puolestaan on vaihdettu noin 400 kappaletta. Myöhemmin syksyllä vuorossa on paanukaton tervaus.

– Paanukaton korjaus tehtiin tässä kohteessa juuri oikeaan aikaan. Vaikka katolla on haljenneita paanuja paljon, ei se ole mistään vielä vuotanut, täsmensi Myllymäki.

Joutsan seurakunnan korjaushanke sai huhtikuussa kirkkohallituksen täysistunnolta avustusrahaa vajaat 120.000 euroa kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon. Avustusprosentti oli 70 ja toteutuksen kustannusarvio reippaat 170.000 euroa. Myös rakennuksen paanukaton korjauksen suunnittelutyöhön saatiin 7.600 euron avustus, joka oli puolet kokonaissummasta.

Suotuisten säiden myötä paanukaton korjaus Joutsassa on edennyt aikataulussaan.

Jonna Keihäsniemi

Joutsan kirkon paanukaton korjauksessa asennettiin noin 4.500 uutta paanua. Kuva: Utulakodit Oy.