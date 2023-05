Hiihtokausi paketoitiin Lamminmäellä

Toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina yli 60 hiihdon ystävää kokoontui perinteisiin hiihtokauden päättäjäisiin Lamminmäelle. Hiihtojaoston puheenjohtaja Jouko Pirkkalainen kävi läpi talven käänteet niin kotikulmilta ja kauemmiltakin laduilta. Puheessaan hän korosti hiihtomenestyksen ja aktiivisen harrastustoiminnan takana olevan aina omistautunut talkooväki. Ilman tätä “toppatakkiväkeä” ei Joutsassakaan hiihtoa olisi mahdollista harrastaa tässä mittakaavassa ja näissä olosuhteissa.

Hiihtojaosto osoitti kiitollisuuttaan erityisesti “tykkimiehille”, jotka alkutalven pakkaspäivinä vartioivat lumitykkejä yötä päivää ja mahdollistavat hiihtokauden aloittamisen ensilumenladulla. Kun lumi on tehty, tarvitaan paikalle latukone ja sen osaava kuljettaja. Seura muisti myös pitkäaikaista latumestaria Risto Otavaa.

Lumen ja latujen lisäksi välttämätön kivijalka harrastustoiminnalle on juniorityö. Hiihdon parissa se tarkoittaa aktiivisesti toimivaa hiihtokoulua, jossa on hauskaa touhuta yhdessä ja jonne on kerta toisensa jälkeen kiva tulla. Tänäkin vuonna Jokisen Teresan luotsaamassa hiihtokoulussa lähes 20 lasta oli harjoittelemassa hiihdon perusteita leikkien ja pelien parissa. Hiihtokoululaiset palkittiin diplomein ja pokaalein, joita oli jakamassa myös ampumahiihtotähtemme Suvi Minkkinen.

Hiihtokauden päättäjäisissä oli mukana myös seuran oma ampumahiihtotähti Suvi Minkkinen. Kuva: Aino Saarela

Kauden päättyessä on ajankohtaista palkita myös kilpailusuorituksista. Palkitsemiset aloitettiin seuranmestaruuspalkinnoista, joiden järjestys ratkottiin 7.2. vapaan yhteislähtökilpailussa. Hiihtojaosto iloitsi talven aikana M14-sarjan poikien (Milo Äyrämö, Aapo Pykäläinen, Aleksi Saarela) viestiedustuksista ja palkitsi pojat nyt kauden päätteeksi. Viestipojat palkittiin myös Antti Häyrin muistorahastosta.

Kauden henkilökohtaisista onnistumista ja menestyksestä seuran johtokunta palkitsi Aleksi Saarelan, Pekka Hietasen ja Suvi Minkkisen.

Hiihtokauteen palattiin myös kuvakoosteen ja Suvi Minkkisen kuulumisten myötä. Suvi kertoi mieleenpainuvimmat hetket kaudestansa ja vastaili paikallaolijoiden esittämiin kysymyksiin. Lisäksi erityisesti junnut saivat Suvilta tärkeitä vinkkejä niin ladulle kuin ladun ulkopuoliseenkin elämään.

Päättäjäiset lopeteltiin kahvikupin ääressä kakkua ja jätskiä nautiskellen. Vaikka kausi on nyt virallisestikin paketissa, hiihtäjät eivät jää lepäilemään. Koko kesän ajan joka kuun neljäs tiistai tavataan kaikenikäisille tarkoitettujen yhteisharjoitusten parissa.

Merja Saarela

Yläkuvassa hiihtokoululaisia ja ensilumenladulle lunta talkootyöllä tehneitä aikuisia. Kuva: Aino Saarela