Tutkimuspäällikkö Pauliina Maukonen Joutsasta ehdolle Keskustan puoluesihteeriksi

Alkiolaisen ajatuspajan tutkimuspäällikkö, Joutsan kunnanhallituksen puheenjohtajana tällä hetkellä toimiva Pauliina Maukonen (kesk.) on ilmoittautunut Suomen Keskustan puoluesihteerikisaan. Esityksen teki Keskustan Keski-Suomen piiri vuosikokouksessaan 11.5. Toivakassa.

Pauliina Maukosella on takanaan pitkä poliittinen ura puolueensa eri tehtävissä. Hän on toiminut muun muassa Keskustan Keski-Suomen piirin toiminnanjohtajana, europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäen erityisavustajana sekä keskustanaisten pääsihteerinä. Maukonen on tehnyt urallaan yhteensä 14 valtakunnalliset vaalit vaalipäällikkönä. Hän työskentelee tällä hetkellä Ajatuspaja Alkion vetäjänä tuottaen tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi.

LVIALA PM Autohuolto Oy

– Pohdin puoluesihteeriehdokkuutta ensimmäisen kerran jo vuonna 2012, joten tämä on erittäin vakaasti harkittu päätös. Motivoidun haasteista ja sitä Keskustan kannatustilanne nyt tarjoaa. Kymmenen vuotta lisää poliittista kokemusta on tuonut tehtävään vaadittavaa varmuutta, Maukonen toteaa.

Maukonen haluaa palauttaa Keskustaan avoimen ajatustenvaihdon, kirkastaa ja terävöittää puolueen sanomaa, vahvistaa järjestödemokratiaa eli jäsenistön ja kannattajien mielipiteen huomioimista päätöksenteossa sekä pistää järjestölliset perusasiat kuntoon.

– Viimeiset kolme vuotta olen saanut katsoa puolueen toimintaa ja päätöksentekoa tutkijan silmin. Keskustan toiminta ei herätä kansalaisissa luottamusta. Tähän on omat syynsä niin hallitusvastuussa kuin myös puolueen toimintakulttuurista, jota haluan lähteä nyt tavoitteellisesti kehittämään. Tärkein tehtäväni on palauttaa aito keskustelu puolueen sisälle, luoda uusia vaikuttamisen ja osallistumisen tapoja, ja yhtenäistää sitä kautta joukkuettamme, Maukonen kertoo.

Maukosen tavoite on nostaa keskusta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin mennessä hallituspolitiikan ykköshaastajaksi.

– Keskusta on identiteetiltään keskipuolue, ei keskikokoinen puolue. Tämä tavoite edellyttää ennen kaikkea puolueelta ja eduskuntaryhmältä verevää keskustalaista oppositiopolitiikkaa. Vaikka itse sytynkin oppositiopolitiikan tekemisestä, puoluesihteerinä tärkein tehtäväni olisi kuitenkin johtaa puolueen toimintaa ja vaalityötä, Maukonen sanoo.

Keskustan puoluesihteerin paikka tuli auki, kun Riikka Pirkkalainen ilmoitti luopuvansa siitä kesken kauden. Uusi puoluesihteeri valitaan ylimääräisessä puoluekokouksessa syyskuussa yhdessä muun muassa keskustan presidenttiehdokkaan kanssa.

Marko Nikkanen

YLÄKUVASSA Joutsan kunnanhallituksen puheenjohtaja, tutkimuspäällikkö Pauliina Maukonen. Kuva: Aino-Riitta Pöllänen.