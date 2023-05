Joutsan pääkirjastossa parhaillaan nähtävillä kaksi taidenäyttelyä

Puulan seutuopiston Joutsan Taidekoulun kevätnäyttely on esillä Joutsan pääkirjastossa 29. toukokuuta asti. Avaruuden ikkunat- niminen näyttely koostuu neljäntoista nuoren taiteilijan teoksista. Tänä lukuvuonna taidekoulussa on kuljettu avaruudesta jättiläishyönteisiin sekä tehty karttoja kaukaisista maista omaan mielikuvitukseen.

Seutuopiston oppilaiden kevätnäyttelyllä on pitkät perinteet; ensimmäisen kerran lukuvuoden aikana taiteen perusopetuksessa valmistuneet oppilastyöt koottiin näyttelyksi jo 1990-luvulla.

Kirjastossa on poikkeuksellisesti samaan aikaan nähtävillä myös toinen näyttely. Alla long – B/W digital imaging works by Jamsen Law on ripustettu kirjastosalin ikkunoihin. Lawin työt ovat esillä 22. toukokuuta asti.

Jonna Keihäsniemi

Puulan seutuopiston kevätnäyttely kulkee nimellä Avaruuden ikkunat.