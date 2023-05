JUURI NYT: Auto upoksissa järvessä Angesselällä, vesipelastustehtävä meneillään

Keski-Suomen pelastuslaitos sai aamuseitsemän jälkeen hälytyksen tieliikenneonnettomuudesta. Tarkempi onnettomuuspaikka on Nelostiellä Joutsansalmen kohdalla. Pelastuslaitoksella on vesipelastustehtävä meneillään ja upoksissa ollut auto on saatu vedettyä rantaan.

Sanomalehti Keskisuomalaisen mukaan poliisi on kertonut henkilöauton olleen tyhjillään yksiköiden saapuessa paikalle. Poliisi jatkaa asian selvittämistä.

Uutista päivitetään.

Pelastuslaitoksella on meneillään vesipelastustehtävä Joutsansalmen kohdilla Nelostiellä. Kuvat: Marko Nikkanen