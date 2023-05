TR-Laskennan tilitoimistotoiminta osaksi Adepta Oy:tä

TR-Laskenta Oy ja Adepta Oy ovat tehneet liiketoimintakaupan, jolla TR-Laskenta Oy:n tilitoimistotoiminta siirtyy osaksi Adepta Oy:n toimintaa. Kaupat sinetöitiin huhtikuun lopulla. Molemmilla on Joutsassa toimistot Liiketalon rakennuksessa.

Viestikapulan vaihto pyritään tekemään mahdollisimman vähin muutoksin. TR-Laskenta hoitaa tilitoimistotehtävät maaliskuun kirjanpitoihin liittyen ja siitä eteenpäin hommasta vastaa Adepta.

– Koin, että 35 vuotta näitä hommia riittää ja nyt on oikea aika suunnata katse uuteen. Olen kuitenkin luvannut olla vaihdoksessa apuna kaikin mahdollisin tavoin, että homma saadaan rullaamaan mallikkaasti, toteaa TR-Laskennan toimitusjohtaja Tapio Rämö.

TR-Laskennan tuttu kirjanpitäjä ja palkanlaskija Viivi Lupsakko siirtyy vanhana työntekijänä Adeptalle. Kaupan myötä asiakassuhteet ja tilitoimiston palveluveloitukset säilyvät ennallaan.

– Kovana laukkaavasta inflaatiosta huolimatta tilitoimiston palveluveloituksiin ei ole tulossa muutoksia seuraavan kolmen vuoden aikana. Järjestelmäveloituksien (mm. Procountor ja Fennoa) hinnoitteluun yritys ei voi vaikuttaa, joten ne ovat annetun hintalupauksen ulkopuolella, kertoo Adeptan toimitusjohtaja Jukka Taskinen.

Toivakkalainen taloushallinnon palveluja tarjoava tilitoimisto Adepta Oy on perustettu vuonna 2008. Yrityksellä on toimipisteet Toivakassa, Pertunmaalla ja Joutsassa. Yritys työllistää tällä hetkellä kuusi henkilöä. Liikevaihto edellisellä päättyneellä tilikaudella oli reippaat puoli miljoonaa.

Joutsalainen TR-Laskenta on vuonna 1990 perustettu tilitoimisto. Yritys työllistää kaksi henkilöä ja sen liikevaihto edellisellä päättyneellä kaudella oli vajaat 150.000 euroa.

Tänä vuonna 15 vuotta täyttävä Adepta työllistää liiketoimintakaupan myötä seitsemän henkilöä kolmessa eri toimipisteessä. Adeptalla on parhaillaan rekry avoinna ja Taskisen mukaan yksille lisäkäsille olisi tarvetta.

– Pienillä paikkakunnilla toimiessa yksi iso haaste on työvoiman löytäminen. Isoilta ketjuilta on tullut yhteydenottoja, mutta kyllä me aiomme pysyä itsenäisenä ja kahdeksannen tekijän paikka olisi mieluista saada täytettyä, summaa Taskinen.

Jonna Keihäsniemi

Oikealta lukien Tapio Rämö ja Viivi Lupsakko, Jukka Taskinen, Heidi Pitkä, Mirke Laitinen, Aiju Hellén ja Jenni Ruohonen.