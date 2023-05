Luhanka esittää Latamäkeä ja Latavuorta maakuntakaavaan tuulivoima-alueeksi

Luhangan kunnanhallitus esittää, että Latamäki ja Latavuori tulisi merkitä tuulivoima-alueeksi Keski-Suomen maakuntakaavaan. Tuulivoimatuotantoon soveltuva alue eli tv-merkintä tarkoittaa, että alue on seudullisesti merkittävä, eli soveltuu rakennuspaikaksi vähintään kymmenelle voimalalle.

Aki Virtaniemi (kok.) teki kokouksessa vastaesityksen, jota ei kannatettu. Virtaniemi jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Keski-Suomen maakuntaliitto on pyytänyt maakuntakaavan luonnoksesta lausunnot kunnilta ja viranomaisilta. Kaavaluonnos on hyväksytty maakuntahallituksessa maaliskuussa. Luhangan kunta ei ole antanut lausuntoa Keski-Suomen maakuntakaava 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai luonnosvaiheesta.

Tarkkojen selvitysten sekä valmisteluvaiheesta saadun palautteen perusteella Keski-Suomen maakuntaliitto merkitsi tv-merkinnällä Keski-Suomeen yhteensä 19 aluetta. Lisäksi päivitettyä kaavaluonnosta varten maakuntaliiton toimesta on laadittu paikkatietopohjainen puskuritarkastelu.

Missään kaavavalmistelun vaiheessa Latamäki ja Latavuori eivät ole olleet esillä mahdolliseksi tuulivoima-alueeksi. Sen sijaan Joutsan Höystösensuo on yksi näistä tv-merkinnän saaneista alueista.

Kunnanhallitus perusteli päätöstä muun muassa sillä, että Latamäessä on jo kuuden voimalan puisto, Latavuoreen puolestaan on vireillä enintään seitsemän tuulivoimalan rakentaminen Suur-Savon Sähkö Oy:n toimesta. Keski-Suomen liiton paikkatietopohjainen puskuritarkastelu sekä Keski-Suomen hiilineutraalisuustavoite (Keski-Suomi on hiilineutraali maakunta vuoteen 2030 mennessä) huomioon ottaen kunnanhallitus pitää Latamäen ja Latavuoren alueen tv-merkintää tarkoituksenmukaisena.

Lisäksi kunnanhallitus katsoo, että Suur-Savon hankkeen ympäristövaikutuksia on selvitetty kattavasti YVA-tarveharkintaa varten tehdyllä ympäristöselvityksellä, mikä vastaa maakuntakaavan tarpeisiin.

Jonna Keihäsniemi

Luhangan kunnanhallitus esittää Latamäen ja Latavuoren alueen merkitsemistä tuulivoima-alueeksi Keski-Suomen maakuntakaavaan.