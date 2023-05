Sana sunnuntaiksi: Kristus nousi kuolleista!

Kristityt viettivät muutamia viikkoja sitten pääsiäistä. Ortodoksisessa kirkossa juhla-aika jatkuu vieläkin ja nyt pääsiäisen ja helluntain välissä vietetään pääsiäisajan keskijuhlaa. Tällainen tapa viettää juhlapyhiä pitkällisesti voi kuulostaa eksoottiselta nykyajassa, kun kaikki eivät välttämättä edes tunne juhlapyhien alkuperää. Miksi kristillistä pääsiäistä siis vietetään?

Kristinusko perustuu uskoon Jeesuksesta Kristuksena, joka on Jumalan poika ja yksi kolminaisen Jumalan persoonista, jonka kautta kaikki on luotu. Tämä sama Jumalan persoona tuli ihmiseksi ja eli luonamme. Uskomme myös, että Jumala itse kärsi ja kuoli ristillä meidän puolestamme niin että Hän voisi tulla ensimmäiseksi kuolleista ylösnousseitten joukossa, avatakseen näin tien kuolemasta elämään jokaiselle, joka haluaa Häntä seurata. Kristuksessa kaikki on perusteellisesti kirkastettu ja paratiisin portit ovat taas avoinna! Pääsiäistä ei vietetä palmusunnuntaina eikä vielä pitkäperjantainakaan vaan tyhjän haudan äärellä. Juhlan ytimessä on ilo ja riemu ylösnousseesta Jumalan Pojasta Kristuksesta, jossa kaikki on tehty uudeksi.

Pääsiäisen iloinen sanoma antaa uuden näkökulman niille, joille kristinuskosta tulee ensimmäisenä mieleen moraalisaarnat, sovituskuolema, ja Herran kärsimysten muistelu. Juhla palauttaa mieleemme ilosanoma, jolle uskontomme perustuu. Kristinuskon ydin ei ole kärsimyksessä ja syntisyydessä rypeminen vaan ilo siitä, että ihmisyys on Kristuksessa kirkastettu. Pääsiäisviikon tapahtumia on moni kirkkoisä kuvannutkin luomistyön loppuunsaattamisena.

Raamatun luomiskertomuksesta muistamme ehkä sen, kuinka Jumala loi seitsemässä päivässä taivaan, maan ja ihmisen. Sen jälkeen Herra lepäsi, mutta nyt Kristuksen uuden Aadamin ylösnousemuksesta alkaa kahdeksas päivä, joka jatkuu vieläkin. Ensimmäisen Aatamin virheiden toistaminen näkyy tänäkin päivänä maailmassa kuolemana ja kärsimyksenä, mutta uuden Aatamin esimerkin kautta voimme voittaa synnin vallan ja kaiken pahuuden, joka siitä seuraa. Uskoessamme Kristukseen Herrana ja Jumalana ja seuraamalla Hänen esimerkkiään voimme jokainen täydellistää Jumalan meissä aloittaman luomistyön.

Voisi siis sanoa, että pääsiäinen koskettaa kaikkia kristittyjä joka hetki ja joka päivä. Kristuksen ylösnousemuksesta on alkanut kosmisen mittasuhteen muutos, jossa ihmisluonto on muuttunut katoavaisesta katoamattomaksi ja elämämme sisällöksi on tarjottu oman edun etsimisen sijasta jatkuva nousu kauneudesta kauneuteen, rakkaudesta yhä suurempaan Jumalan rakkauteen.

Mikko Mentu

Saimaan ortodoksisen seurakunnan pastori