Joutsan kirkon paanukaton korjaus on alkanut. Näkyvintä on tässä vaiheessa kirkon seinustalle pystytetyt rakennustelineet. Paanujen vaihto ja korjaus kestävät arviolta kuukauden ajan. Syksyllä on vuorossa katon tervaus, mikäli sää sen sallii. Suotuisaa säätä tulisi olla viikon verran, jotta tervaus onnistuu. Kohteen urakoi firma nimeltä Uudenkaarlepyyn Paanukatto.

Kirkkohallituksen täysistunto myönsi 18.4. avustusrahaa kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon seurakunnille kaikkiaan 7,38 miljoonaa euroa. Myös Joutsan seurakunnan korjaushanke sai avustusrahaa 119.500 euroa, avustusprosentin ollessa 70. Toteutuksen kustannusarvio on 170.700 euroa.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Myös rakennuksen paanukaton korjauksen suunnittelutyölle tuli 7.600 euron avustus. Tässä kohtaa avustusta tuli puolet kokonaissummasta.

Janne Airaksinen