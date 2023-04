Minkkisen kausi kokonaisuudessaan tasaista ja hyvää tekemistä – kruununa MM-kisojen kahdeksas sija

Kulunut kausi ampumahiihdon maailmancupissa oli Joutsan Pommin Suvi Minkkiselle tähänastisen uransa paras. Minkkinen nousi kokonaiscupissa edelliskauden sijalta 43 täksi talveksi sijalle 27.

Kokonaisuudessaan kausi oli Minkkisen mielestä tasaista hyvää tekemistä, johon muutama huippuvetokin mahtui mukaan – kirkkaimpana tietysti MM-kisojen onnistuminen. Vain kahdessa kisassa hän jäi maailmancupin pisteiden ulkopuolelle.

– Kisoja tuli itselleni ennätysmäärä, yhteensä 37 starttia, mikä on tietysti osittain kunnon tasaisuuden tulos, että pääsee mukaan lähes kaikkiin startteihin, mutta samalla kropalle myös hieman uusi asia käsitellä noin tiivistä kisarytmiä. Edelliskaudella startteja tuli 28, joten ero on melkoinen. Toki nyt sain olla myös kauden läpi terveenä, mikä varmasti on myös tasonnoston taustalla, summaa Minkkinen.

Tulosten tasaisuus ja oman perustason kautta tuleva tasonnonosto on Minkkiselle itselleen tärkeä mittari, koska perustaso on kuitenkin se taso, jolla suurin osa suorituksista tehdään. Toki jokaisessa kisassa tavoitellaan huippuvetoa oman tason äärirajoilla, mutta realistisesti suurin osa tuloksista mukautuu perustason haarukkaan.

Tästä syystä hyvä vertailu kehityksen mittarina on keskiarvosijoitusten vertailu; edelliskaudella Minkkisen keskiarvosijoitus oli 41 ja tänä talvena 28, joten lukemat kuvastavat aika hyvin oman perustason nousua.

Seuraava harjoituskausi Minkkisellä alkaa toukokuun alussa, joten huhtikuu on sujunut lomaillen. Irrottautuminen tiiviistä kilpailu- ja harjoitusrytmistä on tehnyt hyvää ja elimistö on saanut aikaa palautua kunnolla.

Tuleva harjoituskausi tulee sisältämään edellisvuoden tavoin yhden pidemmän korkeanpaikan harjoittelujakson. Kroppa on reagoinut korkean harjoitteluun hyvin, joten se päätettiin pitää mukana myös tulevalla kaudella. Muutoinkin Minkkinen luottaa vuosien mittaan oman valmentajan kanssa muotoutuneeseen ja toimivaan konseptiin.

– Toki viilauksia aina tulee ja joka vuosi harjoittelun intensiteetti ja määrä kasvavat aiempaan verrattuna. Tosiasiassa lomani aikana en ole vielä kaikkea halunnutkaan kuulla tulevan harjoituskauden suunnitelmista, vaikka valmentajalla ne ovatkin jo valmiina. Ne käydään läpi sitten ihan uuden kauden kynnyksellä ja näin minun on myös helpompi irrottautua urheilusta tauon aikana, täsmentää Minkkinen.

Jonna Keihäsniemi

Onnistuneen kauden tasosta kertoo muun muassa se, että Minkkinen jäi vain kahdessa maailmancupin kisassa pisteiden ulkopuolelle. Kuva: Nordic Focus

