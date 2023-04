Joutsan Seudun Taideseura on edistänyt kuvataiteiden harrastusta alueella jo 40 vuotta

Joutsan Seudun Taideseuran perustamisesta tuli helmikuussa kuluneeksi 40 vuotta. Kipinä seuran syntyyn alkoi kyteä puheenjohtaja Eero Peltoniemen (kuvassa) mukaan jo vuonna 1982, eli samana vuonna, jolloin Peltoniemi itse aloitti Joutsan kunnan kulttuurisihteerinä. Joukko taiteenharrastajia oli koonnut teoksiaan Joutopäiville näyttelyyn, ja sen tiimoilta heräsi ajatus taiteilijoiden yhteistoiminnan tehostamisesta ja mahdollisesta taideseuran perustamisesta.

Alkuvuodesta 1983 Peltoniemen aloitteesta järjestettiin keskustelutilaisuus, johon virkansa puolesta linkit maakunnalliseen kulttuurihallintoon omannut kulttuurisihteeri pyysi myös silloisen läänin taidetoimikunnan sihteerin Seijaliisa Wikströmin. Tilaisuus pidettiin Jukolassa kulttuurisihteerin toimistossa.

– Se oli täynnä porukkaa, kun kutsuttiin ihmisiä paikalle. Silloin kiteytyi ajatus perustaa taideseura tänne, Peltoniemi muistelee.

Varsinainen perustamiskokous pidettiin 21. helmikuuta. Kokouksessa seuran puheenjohtajaksi valittiin joutsalainen Kari Tuominiemi, varapuheenjohtajaksi joutsalainen Mirja Lammi ja muiksi hallituksen jäseniksi Anja Mikkola Leivonmäeltä, Lahja Kakko Luhangasta, Jaana Vuorio Pertunmaalta, Juhani Taivaljärvi Hartolasta sekä joutsalaiset Päivi Järvinen ja Lauri Keränen.

Peltoniemi itse touhusi tuolloin virkamiehenä hengessä mukana, mutta Tuominiemen luovuttua myöhemmin puheenjohtajuudesta hänet valittiin tämän seuraajaksi, ja hän on toiminut tehtävässä siitä asti.

Alun perin kyse oli siis viiden kunnan yhteisestä seurasta, ja vaikka Hartolaan ja Pertunmaalle on perustettu myöhemmin omat taideseurat, on Joutsan Seudun Taideseura yhä alueellinen toimija. Tosin pääosa sen jäsenistä – myös nykyisistä runsaasta 30:sta – on Peltoniemen mukaan ollut aina joutsalaisia.

Tämänkertaisessa vuosinäyttelyssä on esillä muutama Sylvi Lyytisen tekemä posliinimaalaus kuten kuvan teos Punatulkku.

Pääasiassa harrastajataiteilijoista koostuvan taideseuran toimintaan kuuluvat keskeisenä muun muassa jäsenten osallistuminen kansalaisopiston taideopetukseen, teemakurssit, näyttelyt ja retket. Kansalaisopisto tukee seuran toimintaa tarjoamalla jäsenille taideopetusta, ja Eero Peltoniemen mukaan aktiivijäsenet ovat olleet suurelta osin opiston piirissä.

Teemakursseja on järjestetty esimerkiksi kuvanveistosta, mallimaalauksesta ja grafiikasta. Suunnitteilla on kurssi tällekin vuodelle, mutta sen teemaa Peltoniemi ei vielä paljasta.

– Se tuo uutta aina, kun on ollut joku teemakurssi. Se näkyy kyllä sitten seuraavassa näyttelyssä, hän sanoo.

Näyttelyjä taideseura pyrkii pitämään vuosittain vähintään yhden, vuosinäyttelyn. Niistä tuorein on tänään viimeistä päivää Joutsan pääkirjastossa nähtävä Valoa ja varjoa, jossa on esillä jäseniltä esimerkiksi maalauksia ja keramiikkaa. Lisäksi on pidetty joutopäivänäyttelynä tunnettuja kesänäyttelyjä, joihin voivat osallistua Peltoniemen mukaan muutkin kuin jäsenet. Yhteisnäyttelyjen ohella jäsenillä on omia näyttelyjä.

Retkille taideseura on suunnannut erilaisiin taiteeseen liittyviin kohteisiin kotimaassa ja ulkomailla. Esimerkiksi vuonna 2002 tehtiin viikon mittainen maalausretki Viron Pärnuun. Nyt retkirintamalla on tosin ollut Peltoniemen mukaan hiljaisempaa.

– Matkailu on ollut valitettavan vähäistä, hän harmittelee.

Tärkeä osa toimintaa on myös lasten taideharrastuksen tukeminen. Taideseura jakaa vuosittain stipendejä kaikille kouluasteille, ja lisäksi lapsia kannustetaan taiteen pariin muutenkin – esimerkiksi viime vuonna Joutsan koululaisille järjestettiin kuvataidekisa Joutsansalmi ry:n kanssa.

Joutsan Seudun Taideseuran perustajajäseniin lukeutuneet tunnetut joutsalaiset taiteentekijät Anja Mikkola ja Lauri Keränen ikuistamassa Joutsan kirkonkylän maisemaa 1980-luvulla. Taustalla seuraa Pentti Pynnönen. Kuva: JS Arkisto

Kuluvaa merkkivuotta Joutsan Seudun Taideseura juhlisti aiemmin huhtikuussa kirjastolla tarjottujen 40-vuotisjuhlakahvien merkeissä. Tilaisuudessa oli paikalla muun muassa Valoa ja varjoa -näyttelyn taiteilijoita kertomassa teoksistaan.

Taideseuraan otetaan Eero Peltoniemen mukaan mielellään uusia jäseniä. Jäsenyys ei edellytä kuvataiteiden, siis esimerkiksi maalaamisen harrastamista. Peltoniemi itsekään ei tee kuvataidetta, vaan kuten Joutsassa hyvin tiedetään, hänen luomistapansa on valokuvaaminen. Kuvataiteen ystävä hän kuitenkin on.

– Kyllä minulla museokortti on aika tiiviissä käytössä.

Tarja Kuikka

Joutsan Seudun Taideseuran Valoa ja varjoa -niminen vuosinäyttely on nähtävänä Joutsan pääkirjastossa tänään torstaina viimeistä päivää. Esillä ovat muun muassa yläkuvassa etualalla näkyvät, taideseuran perustajajäseniin lukeutuvan Mirja Lammin akvarellimaalaukset.