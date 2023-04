VOK: 200:n raja rikki

Joutsan vastaanottokeskus aloitti toimintansa joulukuussa ja pian koittavalla vappuviikolla ollaan tilanteessa, että 200 asiakkaan raja rikkoontuu. Yksikön johtaja Noora Turunen Kotokunta Oy:stä pitää todennäköisenä, että kesällä määrä on jo 250 ja syksyllä 300, mikä on Joutsan VOK:n tämän hetken sopimuksen mukainen maksimikapasiteetti. Turusen mukaan kaikki on sujunut näiden viiden kuukauden aikana yleisesti ottaen mukavasti: vuokra-asuntoja on Joutsasta löytynyt riittävästi ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat toimineet hyvin. Asiakkaista Joutsan keskusta-alueella majoittuu noin 70 % ja Leivonmäellä noin 30 %.

Nämä Joutsaan sijoitetut turvapaikan tai tilapäisen suojelun hakijat ovat saaneet paikkakunnalla ystävällisen vastaanoton, runsaasti ymmärtämystä, ja heille on eri tavoin tarjottu auttavaa kättä mm. tavara- ja vaatelahjoitusten muodossa. Kunnanjohtaja Harri Nissinenkin omassa blogissaan 19.4. kiittelee paikallisia: ”Joutsalaisten pakolaisiin kohdistunut vapaaehtoistyö on ollut ihaltavaa.” – No, sen verran pitää tähän korjata, että kyse ei ole pakolaisista.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Vastaanottokeskuksen asiakkaat ovat osaltaan tuoneet uutta väriä ja eloa Joutsan ja Leivonmäen kirkonkylien katukuvaan. Noora Turunen kertoi, että nämä jo sijoitetut parisataa henkeä edustavat yhteensä 18 eri kansalaisuutta. Kolme neljäsosaa eli noin 150 on Ukrainasta ja tämän jälkeen seuraavaksi suurimpina lähtömaina ovat Venäjä, Kiina, Syyria ja Nigeria. Iältään alle 18-vuotiaita on koko määrästä vähän yli 50. Suurin osa on lapsiperheitä, mutta on myös yksittäisiä henkilöitä.

Puulan seutuopiston avustuksella on Kotokunnan pyörittämässä vastaanottokeskuksessa annettu koko ajan suomen kielen opetusta. Turusen mukaan tunneilla on käyty tosi aktiivisesti, mikä kielii siitä, että aitoa halukkuutta kielitaidon kartuttamiseen on. Kovasti halua olisi myös päästä mukaan paikallisiin harraste- ja seuratoimintoihin. Nyt kannattaa oivaltaa, että ulkomaalaisten joukosta löytyy varmasti päteviä aikuisia tarvittaessa vetämään liikunta- ja muita ryhmiä. Lisäksi olisi halukkuutta saada töitä. Noora Turunen kehottaakin ilmoittamaan heille aktiivisesti tapahtumista, seuratoiminnoista sekä tarjolle tulevista työpaikoista.

Marko Nikkanen