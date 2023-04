Sana sunnuntaiksi: Koti-ikävä

Ulkomaille muuttanut ihminen kokee kaipausta kotimaahan. Moni muistelee kaiholla lapsuuden kotimaisemia. Raskaan työviikon jälkeen matkatyöläinen odottaa jo pääsyä kodin rauhaan. Lyhemmältäkin matkalta tullut eläkeläinen palaa mielellään omaan tuttuun sänkyyn. Oma koti kullan kallis. Kaipauksen kohde on usein rakas ihminen. Ihmisellä on ikävä toisen luo.

Ensi sunnuntain jumalanpalveluksen aiheena on ”Jumalan kansan koti-ikävä”. Kristillisen käsityksen mukaan uskovat ovat maan päällä muukalaisia, jotka odottavat taivaallista isänmaata ja katoamatonta kaupunkia (Hepr. 11: 13, 16 ja 13: 16).

Onko taivaskaipuu vain kokeneiden ja ikääntyneiden kristittyjen etuoikeus? Ei välttämättä. Muistelen pastorievankelista Kalevi Lehtisen kertoneen, että kun hän 16-vuotiaana tuli uskoon, hän olisi ollut heti valmis muuttamaan taivaaseen. Pian kuitenkin selvisi, että ennen sitä hänellä on tehtävä maan päällä.

Vastaava jännite näkyy sunnuntain evankeliumitekstissä (Joh. 17: 11–17). Rukouksessaan Jeesus puhuu paluustaan isänsä luokse, ja siitä kuinka hänen seuraajansakaan eivät kuulu maailmaan. Jeesus kuitenkin lähettää heidät maailmaan ja pyytää isäänsä pyhittämään heidät.

On sanottu, että kristityn tehtävä maan päällä jatkuu niin kauan kuin sydän rinnassa lyö. Ihminen voi kaivata ja ikävöidä vain sitä, minkä hän tuntee ja mitä hän rakastaa. Sama koskee myös taivaallisia asioita. Kuinka voisi ikävöidä taivasta, jos ei tunne sitä? Jäähyväisrukouksessaan Jeesus sanoo: ”Ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Joh. 17: 3)

Kristinopin mukaan elämämme kallein asia on Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Koska Jeesuksen ja Jumalan tunteminen täällä maan päällä jää aina vajaaksi, tunnemme taivasikävää.

”Jos koet ikävää lähimmäisiäsi kohtaan, onnittelen sinua. Jos ikävöit Jumalaa ja hänen hyvyyttään, onnittelen sinua. Mikäli näin koet, tiedät varmuudella olevasi elävä kristitty. Keräät kaipuullasi aarteita taivaaseen, todelliseen kotiimme. Jos taas et puolestaan tunne kumpaankaan suuntaan mitään kaipuun tunteita, niin kiiruhda nopeasti Kristusta kohti.” (Panu Partanen Uutis-Jousi 29.4.2007).

Juhani Räsänen