Tänä vuonna luvassa yksipäiväiset Jousan markkinat

Jousan markkinoita on järjestetty perinteisesti elokuun kolmantena viikonvaihteena jo yli 40 kertaa ja tähän saakka kyseinen tapahtuma on aina jakaantunut kahdelle eri päivälle. Tänä vuonna tehdään tähän sääntöön kuitenkin poikkeus: markkinat ovat vain yksipäiväiset. Nämä tulevat, järjestyksessään 44. Jousan markkinat pidetään Joutsan keskusta-alueella lauantaina 19. elokuuta. Järjestelystä vastaa tuttuun tapaan Joutsan nuorempi lions-klubi LC Joutsa/Jousa. Klubin jäsenjohtaja Heikki Kuurneen mukaan tämänvuotisten Jousan markkinoiden valmistelut ovat käynnissä ja toiveena on jälleen saada koolle runsas markkinamyyjien ja kävijöiden joukko.

– Markkinatuotto kohdistetaan kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen ja erityisesti paikallisiin kohteisiin ja tarkoituksiin. Olemme jakaneet vuosittain koululaisille ja opiskelijoille stipendejä, tukeneet paikallista harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä mahdollistaneet ohjelmatarjontaa eri ikäryhmille. Erityisesti olemme olleet osaltamme mukana kansainvälisessä nuorisovaihdossa. Viimeisimmät avustuskohteet ovat olleet Joutsan lukion Ranska -projektit, Heikki Kuurne selvittää.

– Klubitoiminnan ohella klubimme jäsenet järjestävät keskinäistä virkistystoimintaa: jokavuotiset perhepilkit, erilaiset turneet sekä omakustanteiset teatteri- ja kulttuurimatkat ovat lisäämässä toimintamme kiinnostavuutta. Lisäksi vierailut naapuriklubeihin ovat osoittautuneet myös omia toimintojamme kehittäviksi, Kuurne sanoo.

Lions-aatteella on Joutsassa vahvat ja pitkät perinteet. Paikkakunnan vanhempi leijonaklubi eli Lions Club Joutsa lähestyy 60-vuotisjuhlaansa ja sitä astetta nuorempi Lions Club Joutsa/Jousakin on sekin toiminut jo lähes 45 vuotta. Pitkään kuvioissa mukana ollut Heikki Kuurne näkee, että ”Lions-järjestö on noussut jälleen elinvoimaiseksi palvelujärjestöksi, jolla on tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat toimintatavat”.

– Vallitsevassa yhteiskunnallisessa muutoksessa löytyy palvelujärjestölle tilaa ja toimintamahdollisuuksia. Klubitoiminta tukee hyvin kolmannen sektorin vahvistuvaa roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen sekä palvelutehtävien hoitoon ja kehittämiseen paikallistasolla, sekä piiri- ja valtakunnan tasolla kuin myös maailmanlaajuisesti. Nyky-yhteiskuntaa kohdanneet sodat ja luonnonmullistukset sekä eriarvoisuus ovat osaltaan nostaneet koko Lions-järjestön toiminnan entistäkin tarpeellisemmaksi, Kuurne toteaa.

Hän tähdentää, että lionsien klubitoiminta edellyttää hyvin pyöriäkseen aktiivisia, vapaaehtoistyöhön valmiina olevia jäseniä.

– Lions-klubit huolehtivat hyvin nykyisistä jäsenistään ja samalla pitävät jatkuvasti ovia avoinna mahdollisille uusille jäsenille, jotka näemme äärimmäisen olennaiseksi paikallisten klubien ja leijonatoiminnan tulevaisuuden kannalta. Jäsenmäärän pysyvyys ja sen suotuisa kehitys kuvastaa osaltaan toiminnan laadukkuutta ja samalla myös kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan aidossa ”Me palvelemme” -hengessä. Klubissamme on tällä hetkellä 27 jäsentä ja veljien rinnalla toimivat aktiivisesti myös ladyt, joilla on oma toimintasuunnitelmansa, itsenäinen varainhankinta ja avustuskohteensa, Kuurne toteaa.

LC Joutsa/Jousan kuukausikokous on tehnyt hallinnolliset valinnat seuraavalle toimikaudelle. Hallituksessa toimivat 1.7.2023 alkaen Petteri Oksanen (presidentti), Mika Kuurne (I varapresidentti), Jani Rantanen (II varapresidentti), Juhani Kuitunen (pastpresidentti), Tuomo Rajala (sihteeri), Timo Tommola (rahastonhoitaja), Heikki Kuurne (jäsenjohtaja) ja Juhani Talikka (klubimestari/tailtwister). Lisäksi toimintoja pyörittävät toimikunnat, joille jokaiselle löytyy omaa tehtäväsarkaa.

Yläkuva: JS Arkistokuva vuodelta 2019 Jousan markkinoiden yleisöstä. Kuva: Tarja Kuikka.

LC Joutsa/Jousan maaliskuun kuukausikokous pidettiin Insinöörityö Hentisen toimistolla. Siellä kuukausiesitelmänä kuultiin klubiveli Mikko Hentisen energiapoliittinen katsaus. Kuvassa vasemmalta edestä lukien Jari Koskenniemi, Antti Halttunen, Heikki Kuurne, Timo Taskila, Juhani Metsänen, Petteri Oksanen, Juhani Talikka ja Tapani Lahtinen; ja oikealta edestä lukien Juhani Virmanen, Tapio Lankia, Jorma Welling, Juhani Kuitunen, Markku Palander, Raimo Vanhatalo, Mika Kuurne ja Mikko Hentinen. Kuva: Pauliina Paunonen.