Leivonmäkeläislähtöisen Joel Lahden kausi Sveitsin salibandyliigassa päättyi mestaruusjuhliin, kun hänen seuransa SV Wiler-Ersigen voitti lauantaina Superfinaalissa FB Könizin. Tiukka finaali ratkesi vasta rangaistuslaukauskilpailun jälkeen numeroin 3–2. Sveitsin menestyneimmälle seuralle SV Wiler-Ersigenille miesten pääsarjan mestaruus oli jo 13:sta.

– No fiiliksethän on kieltämättä aika katossa! Tietysti mestaruus oli tänne Sveitsiin saapuessa tavoitteena, mutta silti sen saavuttaminen todellisuudessa tuntuu jopa epärealistiselta. Tämä on kuitenkin itselle ensimmäinen isompi mestaruus, joten tuntuu kyllä äärettömän hyvältä, totesi selvästi onnellinen Lahti.

Lahti siirtyi Jyväskylän Happeesta Sveitsiin viime kauden päättyessä. Puolustavammassa roolissa pelannut Lahti takoi pääsarjassa kaksi maalia ja neljä syöttöä, pudotuspeleissä tehoja tuli kolmen syöttöpisteen verran.

Kuluneesta kaudesta voisi Lahden mukaan kirjoittaa kirjan taikka novellin, sillä sen verran siihen on mahtunut tapahtumia ja käänteitä.

– Ykkös-keskushyökkääjämme Joonas Pylsy loukkaantui vakavasti marraskuun MM-kisoissa, eikä hän valitettavasti pystynyt pelaamaan enää loppukaudella. Lisäksi päävalmentajamme erotettiin hieman ennen joulua, vaikka olimme sarjassa sillä hetkellä toisena. Tämän vuoden alkupuolella saatiin kuitenkin uuden valmentajan johdolla palaset loksahtamaan kohdilleen, ja osittain vastoinkäymistenkin takia joukkueesta tuli todella yhtenäinen. Tämä yhtenäisyys olikin varmasti kantava voima mestaruuden saavuttamiseksi, sillä olimme jo välieräsarjassa hallitsevaa mestaria vastaan veitsi kurkulla heidän johtaessa sarjaa voitoin 3–2. Saatiin tämä sarja kuitenkin vielä käännettyä ja päästiin kruunaamaan kausi hienolla voitolla finaaliottelussa, summasi Lahti.

Ulkomaan visiitti oli tällä kertaa Lahdella vuoden mittainen ja ensi kaudeksi Lahti palaa kotiin Jyväskylän Happeeseen, jota hän ehti edustaa liigatasolla seitsemän kauden ajan.

– Teimme helmikuussa Happeen kanssa 1+1 vuotisen sopimuksen, joten siis ainakin ensi kausi pelataan taas Jyväskylän Monitoimitalolla! Olen tästä äärettömän innoissani, lausui edelliskaudella Happeessa toiseksi parhaimmat tehot 14+14 laukonut Lahti.

Jonna Keihäsniemi

Leivonmäkeläislähtöinen Joel Lahti (edessä vihreässä peliasussa) pelasi kuluneen kauden Sveitsissä SV Wiler-Ersigenin joukkueessa, joka voitti pääsarjan mestaruuden viime lauantaina. Kuva: SV Wiler-Ersigen

