Viestintäsuunnittelijan valinnasta tehty oikaisuvaatimus ei johda toimenpiteisiin

Joutsan kunnanhallitus on päättänyt jättää tutkimatta kunnan viestintäsuunnittelijan valintaa koskeneen oikaisuvaatimuksen. Tehtävään valittu henkilö on ilmoittanut, ettei ota paikkaa vastaan, joten oikaisuvaatimukselle ei katsottu enää olevan perusteita.

Kunnan talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen valitsi huhtikuun alussa viranhaltijapäätöksellä kunnassa avoimena olleeseen viestintäsuunnittelijan työtehtävään Tanja-Annika Sillanpään. Oikaisuvaatimuksessaan Kalle Willman (kok.) esitti, että valintapäätös on kumottava toimivallan ylityksenä ja kunnan edun vastaisena epätarkoituksenmukaisena toimena.

Perusteluina hän esitti, ettei kunnassa ole ollut viestintäsuunnittelijan työsuhdetta ja että hallintosäännön mukaan työsuhteeseen ottamisesta päättää toimialajohtaja, tehtävänimikkeen muuttamisesta taas kunnanhallitus ja jos toimivallasta henkilövallasta ei ole säädetty laissa, eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella.

Willmanin mukaan talous- ja hallintojohtajalla ei ole ollut valtaa perustaa uutta työsuhdetta tai muuttaa jotain työsuhdetta ilman kunnanhallituksen asiasta tekemää päätöstä. Kunnanhallituksen olisi tullut Willmanin mielestä selvittää, perustella ja päättää, mikseivät kunnan nykyiset viran- ja toimenhaltijat selviydy kunnan viestinnästä. Hänen mielestään erillinen viestintäsuunnittelija pienessä kunnassa herättää lähinnä hämmästystä kuntakentällä.

Kunnanhallitus ei siis kuitenkaan tutkinut oikaisuvaatimusta, koska Sillanpää on ilmoittanut, ettei ota viestintäsuunnittelijan paikkaa vastaan. Asian herättämän huomion takia Joutsan Seutu kysyi talous- ja hallintojohtaja Matias Penttiseltä, miten kunta perustelee viestintäsuunnittelijan palkkaamisen. Penttisen mukaan viestintäsuunnittelija on vain titteli, mutta tehtävä koostuu myös muista asioista.

– Tehtävään on suunniteltu kuuluvan sisäinen ja ulkoinen viestintä, kuntamarkkinointia ja matkailua – ovat aiemmin olleet Leena Hietalan vastuulla, mutta hän jäi lomien kautta eläkkeelle vuoden vaihteessa – sekä hankkeet. Eli hankekoordinointi ja hankehakemukset tulevat olemaan keskeinen osa tehtävää, ja tällaista osaamista ei kunnassa aiemmin ole ollut, kertoo Penttinen.

Hankkeilla hän täsmentää tarkoittavansa muun muassa JTF-rahoitusta, Leader-rahoitusta sekä muita rahoituskanavia, joihin kunta tai kuntalaiset voisivat saada joltain instanssilta rahoitusta.

– Esimerkiksi Saarijärvellä on yli kahden miljoonan euron rahoitussalkku, jossa kaupunki on hakenut erilaisiin projekteihin rahoitusta. Joutsassa kunta on itse rahoittanut omat hankkeensa, mutta rahoitusta on saatavilla koko ajan enemmän esimerkiksi vaikkapa keskustan kehittämiseen, johon rahoitushakemus on vireillä, tai sähköautojen latauspaikkojen rakentamiseen, jatkaa Penttinen.

Tanja-Annika Sillanpään ilmoitettua, ettei hän ota Joutsan kunnan viestintäsuunnittelijan tehtävää vastaan, tehtävää ei laiteta Matias Penttisen mukaan uudelleen hakuun. Aiemmalla hakukierroksella tehtävään oli Penttisen mukaan useita hyviä hakijoita, joihin kunnasta aiotaan olla tällä viikolla yhteydessä.

– Uskon, että viimeistään ensi viikolla on uusi tekijä tiedossa, sanoo Penttinen.

Tarja Kuikka