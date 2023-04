Talouskeskuksen osakkeita tarjottu jälleen Joutsan kunnalle – asia jäi kunnanhallituksessa pöydälle

Joutsan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 17.4. pitkän tovin Lamminmäen Tilat Ky:n kunnalle jättämää uutta tarjousta Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskuksen osakkeista. Kokonaisuuteen liittyi myös kesken kokouksen suoritettu käynti paikan päällä kohteessa kyseisissä, myyntitarjouksen alaisissa huoneistotiloissa. Siellä esitelmöi ja kunnanhallituksen jäsenten kysymyksiin vastaili Talouskeskuksen puolesta toimitusjohtaja (isännöitsijä) Petteri Oksanen. Tutustumisen jälkeen käsittelyä ”käräjäsalissa” jatkettiin.

Asia jäi lopulta mahdollisimman tiukaksi menneen äänestyksen jälkeen pöydälle, koska kunnanhallituksen niukka enemmistö äänin 5–4 halusi Joutsan kunnan vielä teettävän selvityksen (kuntokartoituksen) Talouskeskuksen kiinteistön kunnosta sekä saavan sen lisäksi myös arviota korjaustarpeista ja -kustannuksista mahdollista kauppaa varten.

Esityksen asian siirtämisestä näiden lisäselvityksien saamiseksi teki Lea-Elina Nikkilä (vihr.) ja seuranneessa äänestyksessä sitä kannattivat hänen lisäkseen Iiris Ilmonen (kok.), Heidi Niiranen (sd.), Tenho Tornberg (kesk.) ja Jussi Lehtosen varajäsenenä ollut Kari Tapper (ps.). Tappiolle jäi nelikko, johon lukeutuivat Pauliina Maukonen (kesk.), Martti Kuitunen (kesk.), Jarmo Liukkonen (kesk.) ja Ilari Suuronen (kok.).

Tarkoituksena olisi käsitellä asiaa jo seuraavassa kh:n kokouksessa kahden viikon kuluttua, mikäli halutut selvitykset on siihen mennessä ennätetty saamaan. Lamminmäen Tilojen puolesta Juhani Kuitunen tarjosi tällä kertaa kunnalle Talouskeskuksen koko yrityksen nimissä olevaa osakeomistusta 63.000 euron velattomaan hintaan. Summa vastaa kunnan aiemmin teettämää hinta-arviota. Tarjous käsittää kaikkinensa 5.232 osaketta, jotka oikeuttavat yhteensä kolmen huoneiston hallintaan Länsitie 6:ssa sijaitsevassa Talouskeskuksessa. Lamminmäen Tilat Ky omistaa kyseisten osakkeiden kautta tällä hetkellä noin 43 % Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskuksesta. Toisen osakkaana on Joutsan kunta, jonka omistusosuus on täten noin 57 %.

Lamminmäen Tilat Ky:llä on erääntyneitä yhtiövastikkeita maksamatta Talouskeskukselle tällä hetkellä yli 54.000 euron edestä. Tämän lisäksi ao. yrityksellä on toisaalta maksurästejä kahdelle muulle kunnan tytäryhtiölle (Joutsan Lämpö Oy ja Joutsan Vesihuolto Oy) yhteenlaskettuna liki 22.000 euroa. Mikäli kunta lopulta päättää hyväksyä osakkeiden ostamisen tarjotulla hinnalla, niin ideana ja ehtona kuviossa on, että kauppasummalla kuitataan kaikki Talouskeskuksen vastikesaamiset ja tästä jäljelle jäävillä euroilla hoidetaan vielä Lämmön ja Vesihuollon erääntyneitä laskuja.

Tämä on kirjattuna kunnalle tarjouksen yhteydessä esitettyyn kauppakirjaan ja sopimukseen, jotka on valmistellut asianajaja Eero Urtti. Hän on erikoistunut kiinteistö- ja asuntokauppaan sekä konkurssioikeuteen. Kunnanhallitukselle esittelytekstiin oli painettuna, että ”mikäli kauppa Talouskeskuksen osakkeista ei nyt näillä eväillä toteudu, niin todennäköisesti Talouskeskuksen vastikesaamiset, kuin myös edellä mainitut rästit kunnan tytäryhtiöille jäävät maksamatta, ja kunta joutuu lisäksi pääomittamaan Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskusta laskujen hoitamisessa”.

Tässä vaiheessa Talouskeskuksen maksuvalmiutta on pidetty riittävässä kunnossa siten, että pääosakas Joutsan kunta on maksanut yhtiölle omia hoitovastikkeitaan jo ennakkoon. Lamminmäen Tiloilta ei ole tullut vastikesuorituksia lainkaan syksyn 2021 jälkeen, mikä aiheuttaa koko ajan merkittävää vajetta Talouskeskuksen kassaan. Kiinteistöyhtiön on kuitenkin pystyttävä jatkuvasti hoitamaan kaikki sille osoitetut laskut.

Kunnanhallituksen asialistan esittelytekstissä todetaan, että ”Joutsan kunnan kannalta kauppa olisi tarkoituksenmukainen Koy Joutsan Talouskeskuksen tiloissa tapahtuvan toiminnan varmistamiseksi. Kunnan jo tällä hetkellä omistamassa päässä toimii kirjasto ja nyt myynnin kohteena olevassa päädyssä on vuokralla Mehiläinen sekä Joutsan kunta”. Lamminmäen Tilat saa siis vuokratuloja Mehiläinen Oy:ltä (työterveyshuolto ja Fysios), ja myös kunnalta (arkistotilat). Kuukausittain kertyvä vuokratuotto on ainakin jo aiemmin informoidun mukaan suurempi kuin vastikekulut. Osakekaupan myötä nämä vuokrasopimukset siirtyisivät kunnalle, joka saisi siitä eteenpäin myös vuokratulot.

Talouskeskuksen hallitus on laittanut Lamminmäen Tilat Ky:n erääntyneet vuokrasaatavat perintään. Hallituksessa istuvat Joutsan kunnan edustajina kunnanjohtaja Harri Nissinen sekä talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen. Asian valmistelusta kunnanhallitukselle on vastannut kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka.

Marko Nikkanen

Yläkuva: Talouskeskuksessa palvelee Mehiläisen Joutsan työterveyshuolto (aik. Työterveys Laine) ja Fysios.