Kaavoitusaloitteen käsittely Höystösensuon tuulivoimasta siirtyi joulukuulle

Pohjan Voima Oy jätti tammikuussa Joutsan kunnalle kaavoitusaloitteen koskien osayleiskaavoitusprosessin käynnistämistä tuulivoimapuiston rakentamiseksi Leivonmäen itäpuoliselle Höystösensuolle.

Tuolloin kunnasta arvioitiin, että nopeimmillaan kaavoitusaloite olisi kunnanhallituksen käsiteltävänä jo maalis–huhtikuussa. Joutsan Seudun kysyessä kunnanjohtaja Harri Nissiseltä kaavoitusaloitteen aikataulun tilannetta, kävi ilmi, että sen käsittelyn ajankohta on siirtynyt.

LVIALA PM Autohuolto Oy

– Käsittely on tarkoituksenmukaista aloittaa, kun maakuntakaava on joulukuussa hyväksytty. Maakuntakaavan käsittely on viivästynyt, joten on järkevää katsoa ensin maakuntakaavan hyväksyminen, kertoo kunnanjohtaja Nissinen.

Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipellon mukaan aikataulun muutos ei aiheuta ongelmia yhtiön rakennussuunnitelmiin. Yhtiöllä on tarkoitus järjestää tuulivoimahankkeesta kaikille avoin keskustelutilaisuus Leivonmäelle.

– Sille ei ole vielä tarkkaa ajankohtaa tiedossa, mutta asia on valmistelussa, kertoo Mäkipelto.

Mikäli kaavoitusaloite hyväksytään, hankkeesta on tehtävä YVA eli ympäristövaikutusten arviointimenettely, koska Höystösensuolle kaavailtujen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää pakolliselle YVA-menettelylle asetetun 45 megawatin (MW) raja-arvon. Mikäli hankekaavailut toteutuisivat, niin Leivonmäen kirkonkylän ja Pajumäen välisellä alueella sijaitsevalle Höystösensuolle nousisi muutaman vuoden kuluessa 9–17 tuulivoimalayksikköä käsittävä tuulivoimapuisto.

Janne Airaksinen