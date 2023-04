Aatto & Ellin toiminnot heräämässä vappuna jälleen eloon – Juhani Kuitunen otti vetovastuun

KEVÄÄLLÄ 2015 tehtiin Jousitiellä ”Kellarinmäellä” sijaitsevassa hotelli- ja ravintolakiinteistössä kuumeisesti mittavaa rakennuksen sisä- ja ulkopuolista peruskunnostusta. Asialla apujoukkoineen olivat Angesselän kylästä Lamminmäeltä tuttu yrittäjä Juhani Kuitunen ja hänen poikansa Visa-Matti Kuitunen. He olivat asettaneet tähtäimekseen avata uudistettu Hotelli Aatto & Elli majoitus- ja ravintolatoimintoineen täysipainoisesti vappuna. Näin myös tapahtui. Joutsa sai tämän myötä kaivatun, erittäin tarpeellisen ja kiinnostavan uuden yritystoimijan ydinkeskustaansa. Homma sujui pitkään mukavasti, mutta loppuvuodesta 2022 alkoi kuitenkin liito pahasti hiipua ja virta patterista loppua, kunnes pyörät lakkasivat kokonaan pyörimästä helmikuussa 2023. Visa-Matti Kuitusen johtama, Aatto & Ellin kiinteistössä liiketoimintoja pyörittänyt JouHos Oy ajautui konkurssiin.

Iso ja monessa mielessä hyvin positiivinen uutinen juuri nyt on, että muutaman viikon hiljaiselon jälkeen samainen paikka on heräämässä uudestaan eloon. Jälleen talossa pakertavat Kuituset kahdessa polvessa remonttivermeissään, tällä erää tosin huomattavasti kevyemmän saneerausurakan parissa kuin edellisellä kerralla. Ja jälleen Juhanilla ja Visa-Matilla on vakaa aikomus saada homma vapusta alkaen laaja-alaisesti rullaamaan. Siis toisinto kahdeksan vuoden takaisesta.

Sillä keskeisellä erolla, että nyt Aatto & Elli -laivan ruorissa kipparina häärää Visa-Matin sijaan isä-Juhani, jonka yritys Lamminmäen Juhla ja Peti avoin yhtiö (Ay) on käynnistämässä näitäkin liiketoimintoja Lamminmäellä jo olemassa olevien palvelujensa ohelle. Juhani Kuitusen mukaan edellä mainittu yhtiö on vuokrannut hotellin majoitus- ja ravintolatilat kaikkinensa Lamminmäen Tilat Ky:ltä, jossa Visa-Matti Kuitunen on vastuunalaisena yhtiömiehenä. Lamminmäen Juhla ja Peti Ay on lisäksi ostanut JouHos Oy:n konkurssipesältä Aatto & Ellissä olleen irtaimiston eli koneet, laitteet, kalusteet ja välineistön, Varastopanimon laitteita lukuun ottamatta.

– Yritämme saada Kellari-ravintolan auki mahdollisesti jo vappuaattona ja joka tapauksessa se avataan asiakkaille viimeistään vapunjälkeisenä viikonloppuna. Tarvittavat lupahakemukset ovat jo käsittelyssä, joten lupa-asiat saamme kyllä ajoissa kuntoon. Lounasta alamme tarjoilemaan kahvilatiloissa heti vapunpäivän jälkeen tiistaina. Kahvilaa pidetään auki tässä vaiheessa vain lounasaikaan ja ravintolaa toistaiseksi ainoastaan viikonloppuisin perjantaista sunnuntaihin. Kesäsesongin aikana on tulossa laajennetut aukioloajat näille molemmille, Kuitunen selvittää.

– Majoitustoiminta jo pyöriikin ja hotellin Booking-varausjärjestelmää parhaillaan päivitetään. Hotellihuoneita ja -huoneistoja meillä on käytössä yhteensä 15 kappaletta.

– Sitä vastoin panimon tilanne on ainakin vielä toistaiseksi avoin. Vakaana aikomuksenamme olisi saada sekin toiminta käyntiin jopa kesään mennessä. Tämä tosin edellyttää, että onnistumme hyvinkin pian lunastamaan panimolaitteet itsellemme, Kuitunen sanoo.

Hänen mukaansa näistä on käyty neuvotteluja konkurssipesän hoitajan kanssa, mutta kauppoja ei ole ainakaan vielä syntynyt, koska käyvästä hinnasta on vallinnut näkemyseroa. Täten on myös vaihtoehtona, että pesänhoitaja ratkaisee asian laittamalla panimon laitteiston ja muun irtaimiston tarjolle julkiseen nettihuutokauppaan, ja todennäköisesti yhtenä eränä. Tällöin saattaa ilmaantua ostaja toisaalta ja panimon laitteisto ja välineistö voidaan viedä kokonaan pois Joutsasta.

– Siinä tapauksessa me emme pääse juomia valmistamaan. Toisaalta hyvällä onnella ja asioiden sopivasti ratketessa voisimme saada tuotettua jopa jo tulevalle kesäkaudelle joutsalaista sahtia ja olutta. Tekijöitäkin tätä varten on kartoitettuna, Kuitunen toteaa.

– Uudenlaisena juttuna järjestämme kesällä useampana viikonloppuna ”Garden Partyja”, jolloin kokoonnutaan takapihan puoleiselle terassille ja puistoomme grillaamaan ja nauttimaan hyvästä ruuasta, ulkoilmasta ja musiikista, Juhani kertoo. Tarkempi konsepti on hänen mukaansa vielä rakenteilla. Ensimmäiset Garden Partyt ovat suotuisten säiden sattuessa mahdollisia kesäkuussa jo ennen juhannusta, mutta kuitenkin viimeistään Joutopäiviltä alkavat ja elokuulle pitkälle jatkuvat. Mahdollisesta Joutorockista (Jouto Rokki) molemmat Kuituset kommentoivat tässä vaiheessa aika varovasti, mutta sinällään pitävät mahdollisena, että voisivat olla tapahtumassa mukana pitkälti samankaltaisesti kuin aikaisemminkin.

Toimintojen pyörittämiseen tarvitaan luonnollisesti henkilökuntaa. Vetovastuun ottaneen Juhani Kuitusen mukaan he ovat palkanneet tai ovat palkkaamassa tällä erää neljä vakituista työntekijää, jotka kaikki tulevat Lamminmäen Juhla ja Peti avoin yhtiön palvelukseen. Visa-Matti Kuitunen on yksi heistä, eli kuten hän asian pilke silmäkulmassa kuittasi: ”Joo, tulen kesätöihin isälleni”. Visa-Matti on mukana suunnittelemassa ja ideoimassa toimintoja ja tapahtumia sekä ottaa roolia ainakin talon keittiössä gourmet-kokkina. Valtteri Peltonen tekee paluun ja ryhtyy vetämään Kellari-ravintolaa. Ravintola- ja lounaspuolelle on tulossa Jaana Kokko, hänkin entuudestaan tuttu Aatto & Ellin työympyröistä. Hotellin koko majoitus- ja ravintolatoiminnan vastaavaksi työntekijäksi on kiinnitetty Minttu Rikama. Lisäksi on tarkoituksena käyttää tarpeen mukaan ns. extroja.

Koko tätä palettia johtava Juhani Kuitunen huolehtii kaiken muun ohessa itse lounasruokien valmistuksesta. Hänen yhtiökumppaninaan Lamminmäen Juhla ja Peti Ay:ssä on avopuolisonsa Anne Nordlund, joka kantaa vastuuta muun muassa yhtiön talousasioiden hoitamisesta ja myös Angesselän Lamminmäellä pyöritettävistä liiketoiminnoista yhdessä Juhanin kanssa.

Juhani Kuitunen vaikuttaa kovasti innostuneelta Aaton & Ellin hotelli- ja ravintolakiinteistöön sijoittuvien liiketoimintojen alkaneesta ripeästä ylösajosta. Juhani ei tunnetusti haasteita ja työtä pelkää, mutta ymmärrettävästi toivoo, että viimeistään joskus parin vuoden päästä pystyisi hyppäämään tästä uudesta vastuu- ja työkuviosta sivummalle ja Visa-Matille olisi siinä vaiheessa mahdollista ottaa jälleen Aatto & Ellin ohjakset käsiinsä.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Isä ja poika eli Juhani Kuitunen ja Visa-Matti Kuitunen ovat käärineet hihat ja laittavat paikkoja parhaillaan Aatto & Ellin kiinteistössä kuntoon, koska viimeistään heti vapun jälkeen Kellarinmäellä sijaitsevan, hetken aikaa hiljaiseloa viettäneen hotellin majoitus-, ravintola- ja kahvilatoiminnot alkavat jälleen pyörimään. Panimon osalta tilanne on vielä auki, mutta senkin osalta on Juhanin mukaan neuvotteluja käyty ja suunnitelmia olemassa.