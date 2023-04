UUTISTA PÄIVITETTY 17.4.: Joutorock saattaa saada perillisen elokuulle – nimeksi voi nyt muuttua Jouto Rokki

Joutorock-tapahtumaa puuhataan jälleen, mutta nimeksi saattaa muuttua Jouto Rokki. Turkulainen ohjelmatoimisto GramoPop Oy, edustajanaan Marko Riihelä on ollut paikallisiin yrittäjiin ja Joutsan kuntaan yhteydessä.

Hän korostaa, että varmuutta rock-tapahtuman järjestämisestä ei vielä ole, vaan kyse on tässä vaiheessa alustavasta tunnustelusta. Myöskään tapahtuman nimen kirjoitusmuodosta ei ole selkeää linjausta, ja nimenä voi olla myös Jouto Rokki. Joka tapauksessa, mikäli tapahtuma toteutuu, sen järjestämisajankohdaksi on kerrottu 12.8.2023, mikä on ollut useita vuosia Joutorockin järjestämisen aikaikkuna.

LVIALA PM Autohuolto Oy

– Tapahtumaa ei järjestäisi Gramopop Oy, vaan paikallinen toimija, josta olisi tarkoitus tiedottaa myöhemmin. Itse toimisin tässä vain ohjelman toimittajana heille ja apuna tarpeen mukaan, täsmentää Riihelä maanantaina.

Kunnan kanssa on jo sovittu Pankkiaukion käytöstä. Riihelä kertoo yhteydenotoissaan, että esiintyjiksi on jo kiinnitetty Matti ja Teppo, Kotiteollisuus ja Antti Ketonen. Illan aikana artisteja olisi tiettävästi alustavien tietojen mukaan luvassa 5, ja Riihelä kertoo kahden muun osalta esiintyjien olevan mietinnässä.

Matin ja Tepon keikkalistalle on jo merkitty Joutsassa olevan festarit ajalle 12.8. Aikaisempina vuosina Joutorockia järjestänyt paikallinen JouHos Oy on mennyt konkurssiin.

Janne Airaksinen

Päivitetty juttua Marko Riihelän kommenteilla kello perjantaina 14.4. 15.15.

Lisätty Riihelältä saadut lisätiedot tapahtumajärjestäjästä 17.4. kello 9.20.

Muokattu otsikkoa ja jutun toista lausetta.