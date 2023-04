Raitinristin tienoo heräsi uudelleen eloon, osa 1

”Raitinristillä tarkoitetaan Jousitien ja Myllytien risteystä, joka oli vielä 1950-luvulla Joutsan liike-elämän keskus, sillä sen ympärille nousivat muun muassa pankit, osuuskaupat, kirkko seurakuntatiloineen ja Kuntala. Raitinristin tienoo oli siis henkisten, hallinnollisten ja kaupallisten toimintojen ydin. Myllytie ja Jousitie ovat olleet Joutsan päätiet.

Raitinristi säilyi Joutsan keskustana aina 1970-luvulle saakka, jolloin valmistuneesta Liikekeskuksesta muodostui uusi keskus Länsitien varteen.” Näin kirjoittaa Matti Musikka vuonna 1976 julkaistussa Joutsan kirjassa.

Tänä vuonna Jousitien eteläinen pää, niin sanottu kylän vanha raitti, on virinnyt uuteen eloon. Tässä juttukokonaisuudessa kuullaan Kauppalaan lähiaikoina muuttaneiden tai uudelleen toimintansa aloittaneiden yrittäjien kuulumisia.

Tiinan kahvila

Tiina Soilulle entinen Markankolon tila antoi mahdollisuuden toteuttaa unelmat ja haaveet; nyt tiloissa on kahvila- ja majoitustoimintaa.

Viime joulukuussa yrittäjä Tiina Soilu avasi kahvilan Markankolon entisiin tiloihin. Soilulla on ollut kahvila Joutsassa jo aiemminkin; vuonna 2018 kahvio toimi vanhan pankkiaukion nurkalla. Ajatus kahvilan avaamisesta uudelleen oli pyörinyt Soilun mielessä jo pidempään.

– Kun nykyinen 350 neliön tila vapautui, näin heti mahdollisuuden, että tähän haluan. Tämä oli se paikka, tässä toteutui unelmat ja haaveet. Joutsaan oli mukava palata ja on ollut kiva huomata, että tilausta ja tarvetta tällaiselle on, summaa Soilu.

Kahvilassa myydään pääasiassa itse tehtyjä makeita ja suolaisia tuotteita, myös tilauksesta. Keittolounasta on tarjolla kuutena päivänä viikossa.

– Puskaradio on selvästi toiminut, sillä monena päivänä olen joutunut myymään ei-oota keiton ja vitriinituotteiden suhteen. Meillä ei ole takarajaa lounasajassa, vaan sitä myydään siihen asti, kuin tuotetta riittää, toteaa Soilu.

Iso tila on hyvin muunneltavissa mitä erinäisempiin tilaisuuksiin tarpeen mukaan. Tilan toiseen siipeen on remontoitu majoitustiloja, joissa ensimmäiset asiakkaat majoittuivat helmikuussa SM-hiihtosuunnistuksen kilpailuviikonloppuna. Jatkuvasti majoituskäytössä on neljä huonetta, pyrkimys on vakiinnuttaa paikat 20–25 hengelle. Majoituspuolesta vastaa Soilun puoliso Arto Tiihonen.

Seuraava remontointikohde on iso terassi, josta aiotaan tehdä säänkestävä ja esteettömyyden huomioiva pergola. Lisäneliöihin nikkaroitava markiisi varmistaa sen, että ulkotilassa voi kesällä nauttia kahvilan antimia säästä huolimatta.

– A-oikeuksia emme aio hankkia, sillä haluamme olla nimenomaan kahvila. Tästä on jo lyhyessä ajassa muodostunut kylälaisten puheissa olohuone, ja sellaisena kokoontumispaikkana haluamme jatkaa, täsmentää Soilu.

Kauneus- ja terveyspiste Satu Simola

Satu Simola toteaa olevansa iloinen uudesta työyhteisöstään Cityhiuksen kanssa. Kuva: Tarja Kuikka

Kauneus- ja terveyspiste Satu Simola muutti Cityhiuksen kanssa samoihin tiloihin vuodenvaihteessa. Yrittäjä Satu Simola toteaa arjen ja työn sujuvan oikein mukavasti uusissa tiloissa. Tilat olivat kauneus- ja terveyspisteelle melko käyttövalmiit, pientä pintaremonttia ja viemäröintiä toteutettiin ennen asiakkaille ovien avaamista.

– Tilanjako ja yhteistyö Cityhiuksen kanssa on onnistunut hyvin, asiakkaat ovat olleet positiivisesti yllättyneitä tilojen toimivuudesta. Myös itse olen iloinen tästä uudesta työyhteisöstä, summaa Simola.

Simolan mukaan yhtäaikainen yritysten siirtyminen lähekkäin on antanut uuden nosteen Jousitien alueelle. Monet asiakkaat ovat muistelleet entisaikoja, jolloin varsinainen keskusta oli juuri tällä alueella.

Parturi-kampaamo Cityhius

Cityhiuksen Mari Ruunula (vas.) ja Marjo Kunnas palvelevat asiakkaita nykyään Kauppalan rakennuksessa.

Parturi-kampaamo Cityhiuksen yrittäjä Henna Piironen valaisee, että toiminta uusissa tiloissa on lähtenyt hyvin pyörimään – myös yhteistyö Satu Simolan kanssa on herättänyt positiivisia ajatuksia asiakkaiden ja työntekijöiden mielestä.

– Tilat löytyivät mielestäni helpolla ja valinta oli selkeä, koska tila oli juuri sopivan kokoinen. Pintaremontilla ja pesupaikkojen putkitöillä saimme liiketilasta hyvän paikan kampaamolle. On ollut mukava huomata, että muitakin yrityksiä on tullut ympärille, vaikka niistä ei silloin ollut tietoa, kun aloittelimme remonttia uusissa tiloissa. Positiivisin ja iloisin mielin jatketaan toimintaa uusissa tiloissa, toteaa Piironen.

Rakennus- ja lasiliike Heino

Timo Heinon mukaan Kauppalan kiinteistön tilat ovat tällä hetkellä yritykselle sopivat.

Rakennus- ja lasiliike Heino siirsi toimintansa talon eteläpuoleiseen päätyyn helmikuun alussa. Yrittäjä Timo Heino kertoo heillä olleen jo jonkin aikaa olleen isompien tilojen etsintä käynnissä. Kun kyseinen Kauppalan päätytila vapautui edellisen yrittäjän toiminnan päätyttyä, päätti Heino tarttua tilaisuuteen.

Mitään suurempia remontteja toiminnan käynnistäminen nykyisissä tiloissa ei Heinolta vaatinut, sillä pääasiassa rakennus- ja lasitöitä tehdään kohteissa paikan päällä.

– Tässä on meille isommat tilat kuin edellisessä, ja onhan tämä melko keskeisellä paikalla. Tämä on meille pääpaikka ja samalla varasto, jossa leikkaamme lasit ja asiakas voi noutaa tilauksiaan. Tällä hetkellä nämä tilat ovat meille passelit. Kenties tavarantoimittajat ja mökkiläisetkin löytävät nyt paremmin perille, kun ollaan tällaisessa keskittymässä, summaa Heino.

Kauppala

Kauppala eli entinen Joutsan Osuuskaupan liikeasunto-kiinteistö valmistui Jousitien ja Myllytien risteykseen vuonna 1953. Kauppalassa on toiminut vuosikymmenien aikana muun muassa rautakauppa, pizzeria sekä liuta hyvinvointialan yrityksiä.

Helluntaiseurakunnalla on ollut toimitilat Kauppalassa vuodesta 1992 lähtien.

Jonna Keihäsniemi

