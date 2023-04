Keski-Suomen ely-keskus uusii Luhankjoen sillan Luhangassa

default

Luhankjoen silta on päässyt huonoon kuntoon ja se uusitaan kokonaan tämän vuoden aikana Keski-Suomen ely-keskuksen toimesta. Kyseinen silta on tyypiltään putkisilta ja se on otettu liikennekäyttöön 1983. Silta sijaitsee aivan Luhangan keskustaajamassa kivenheiton päässä kunnantalosta.

Projektipäällikkö Teemu Saastamoinen ely-keskuksesta kertoo, että koska hankkeen kilpailutus on vasta alkutekijöissään, tarkkaa aikataulua korjaustyölle ei vielä pystytä sanomaan. Urakkasopimus allekirjoitettaneen toukokuun lopussa valituksi tulleen yrityksen kanssa.

– Arvioin kuitenkin, että uusimistyö ajoittuu loppukesän tai alkusyksyn hetkiin, sanoo Saastamoinen.

Korjaustyöt aiheuttavat haittaa liikenteelle. Liikenne ohjataan sillan viereen rakennettavan yksikaistaisen kiertotien kautta siltapaikan ohi. Siltapaikan vieressä oleviin maanomistajaan ollaan vielä erikseen yhteydessä ennen projektin alkua. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä sekä aikataulusta tiedotetaan myöhemmin kesän kuluessa.

Muuten tiestön korjaustöiden tai asfaltoinnin suhteen ely-keskuksen suunnitelmat lupailevat ei-oota tälle seudulle. Päällystystöiden, kuten muidenkin hoito- ja korjaustöiden, kustannukset ovat nousseet merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana.

Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen uumoilee korjausvelan kasvua.

– Päällystystöiden hankinnan ollessa vielä kesken arvioimme Keski-Suomessa päällystettävän tänä vuonna 80–90 kilometriä maanteitä. Suomen julkisen talouden tila pakottaa päättäjät etsimään säästökohteita. Listatessaan mahdollisina pitämiään säästökohteita Valtiovarainministeriön virkamiehet nostivat esiin 300 miljoonan euron leikkauksen perusväylänpitoon. Tilanne on ongelmallinen, koska vuoden 2020 jälkeinen kustannusnousu on syönyt ostovoimaa juuri saman verran.

Lehtinen laskee, että tarvittaisiin samansuuruinen lisäys, jotta ostovoima palautuisi vuoden 2020 tasolle. Vuonna 2020 koko maassa päällystettiin liki 4.000 kilometriä maanteitä. Päällystetyn tieverkon kunto ja kesän aikana uudelleenpäällystettävän tieverkon pituus ovat hänen mukaansa hyviä ja lahjomattomia mittareita perustienpidon määrärahan riittävyyden arvioimiseksi.

– Jotta teiden korjausvelan määrä saataisiin laskuun, tulisi koko maassa pystyä päällystämään noin 4.000 kilometriä teitä vuodessa. Kun arvio ensi kesän päällystepituudesta liikkuu 1.500–1.800 kilometrin välillä, on selvää, että tiestön kunnon heikkeneminen jatkuu, sanoo ylijohtaja Lehtinen.

Tässä drone-kuvassa näkyy Luhangan ydinkeskusta, ja vasemmassa yläkulmassa uusimisen tarpeessa oleva Luhankjoen maantiesilta. Yläkuva: Heikki Utula.