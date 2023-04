Joutorockia puuhataan jälleen elokuulle

Joutorock-tapahtumaa puuhataan jälleen. Nyt asialla on ilmoittanut olevansa turkulainen ohjelmatoimisto GramoPop Oy, jonka promoottori Marko Riihelä on ollut paikallisiin yrittäjiin ja Joutsan kuntaan yhteydessä.

Kunnan kanssa on jo sovittu Pankkiaukion käytöstä ja tapahtuman järjestämisajankohdaksi on kerrottu 12.8.2023. Riihelä kertoo yhteydenotoissaan, että esiintyjiksi on jo kiinnitetty Matti ja Teppo, Kotiteollisuus ja Antti Ketonen. Illan aikana artisteja olisi tiettävästi alustavien tietojen mukaan luvassa 5, ja Riihelä kertoo kahden muun osalta esiintyjien olevan mietinnässä.

Matin ja Tepon keikkalistalle on jo merkitty Joutsassa olevan festarit ajalle 12.8. Aikaisempina vuosina Joutorockia järjestänyt paikallinen JouHos Oy on mennyt konkurssiin.

Janne Airaksinen