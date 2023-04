Sana sunnuntaiksi: Hän on täällä

Illan alkaessa hämärtää miehet lähtivät kalaan Genesaretin järvelle. Seitsemän miestä, kokeneita kalastajia. Kalastaja ei voi olla varma tuleeko kunnon saalista, jos mitään. Pettymys voi olla suuri, mikäli saalista ei tule. Eikä sitä sinä yönä tullut, vaikka he kalastivat koko yön. Heitä väsytti, oli palattava kotirantaan veneellä. Aamuhämärissä he näkivät miehen seisoskelevan rannalla. ”Mites kävi, minkä verran saitte saalista, onko teillä syötävää”? Vastaisiko mitään uteliaalle kyselijälle vai olisiko vain hiljaa, palaisi rannalle ja laittaisi verkot kuivumaan. Mutta kuin yhdestä suusta he huusivat: ”Ei tullut mitään”. Mitä sitä muuttaa paremmaksi.

Rannalla nuotion äärellä seisokseleva alkoi vielä huudella ja neuvoa: ”Heittäkää vielä verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte kaloja” Uskomatonta, neuvoa ja opastaa kokeneita kalamiehiä! Mutta miehet päättivät vielä kokeilla. Heittoverkko sulahti veteen suoraan kalaparven keskelle. He vetivät verkon nyöreistä suppuun ja kalat polskivat sen sisällä villisti. Saalis oli niin suuri, etteivät he jaksaneet nostaa verkkoa veneeseen.

Silloin Johannes supatti Pietarille: ”Tuon täyttyy olla Jeesus, ei kukaan muu”. Pietari hyppäsi saman tien veteen, ui ja kahlasi rantaan. Muut tulivat perässä ja vetivät verkkoa veneen perässä rantaan.

Mies oli paistanut hiilloksella kalaa ja leipää ja pyysi miehiltä lisää kaloja, että kaikki saisivat syödä nälkäänsä, olivathan he koko yön ahertaneet. Mies tarjosi heille syötävää: ”Ottakaapa siitä ystävät” Kukaan ei rohjennut kysellä, onko hän Jeesus.

Pettymys muuttui iloksi. Myös se syvä pettymys ja menetys, joka oli tapahtunut, kun Jeesus oli otettu kiinni, tuomittu, viety kuolemaan ristinpuulle, samana iltana haudattu vain muutaman ollessa paikalla, kivi vieritetty haudan suulle. Miten tämä on mahdollista, miten kärsimyksestä, pettymyksestä ja kuolemasta voi versota ylösnousemus ja uusi elämä, sitä voimme kysellä ja pohdiskella, sitä voimme ihmetellä. Jeesus Kristus voi tulla pettymysten, ahdistuksien ja menetysten keskelle yhtä lempeästi kuin rakkaiden oppilaittensa luokse. Hän kutsuu lähelleen. Silloin voi herätä tunto: se on Herra, auttaja ja pelastaja, ylösnoussut Kristus, On aiheita lohdutukseen, kiitokseen ja iloon. Hän on täällä ja vastassa kerran.

Timo Pietilä