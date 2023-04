Puheenvuoro: Perustelut Höystösensuon poistamiseksi tuulivoima-alueena

Paikallislehti uutisoi ‘Höystösensuo jäi edelleen tuulivoima-alueeksi maakuntakaavaehdotukseen’ (JS 29.3.). Alla maakuntahallitukselle esittämäni perusteet, joiden pohjalta pyysin Höystösensuon aluetta poistettavaksi maakuntakaavaluonnoksesta.

Keski-Suomen maakuntakaavaluonnoksessa vain muutamien kilometrien päähän Leivonmäen kansallispuistosta Höystösensuon ympäristöön Joutsaan on merkitty teollisen mittakaava yli 9 myllyn tuulivoima-alue. Höystösensuon tuulivoima-alue on hyvin pieni, vain 10,1 km2, kun maakuntakaavatason minimikoko on 10 km2. Edes tuulimyllyjen sijoittelulla ei siten ole mahdollista vähentää sen maisemahaittaa kansallispuistoon. Lisäksi etelästä aluetta rajaa Joutsan lentokoneiden varalaskupaikkojen suojavyöhykkeet. Keskellä Höystösensuota on varjo- ja riippuliitäjien Leivonmäen lentokeskus, jolle ei korvaavaa aluetta ole Keski-Suomesta löydetty.

Keski-Suomen liiton teettämän tuulivoiman maisemavaikutusten selvityksessä (s. 58-59) todetaan: ‘’Leivonmäen kansallispuistosta aukeavissa näkymissä, melko lähellä sijaitsevien ja laajalle alueelle levittäytyvien tuulivoimaloiden voidaan kokea suurena muutoksena nykytilaan verrattuna.’’ sekä ‘’Kansallispuiston erämainen luonne voi osittain muuttua alueen osissa, joissa on hyvä näkyvyys tuulivoimaloille.’’ Maisemavaikutukset voivat selvitysten mukaan ulottua Päijänteelle, Suonteelle ja Puulalle asti.

Höystösensuo on merkittävä lintujen muutonaikainen kerääntymis- ja levähdysalue. Suunnitellun alueen vaikutuspiirissä sijaitsevat kansallispuiston lisäksi Rokasuon ja Pohjois-Suonteen Natura-alueet.

Maakuntakaavaluonnoksen Hyvinvoinnin aluerakenne -osassa Leivonmäen kansallispuisto ja sen ympäristö on merkittävä matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue sekä kulttuuriympäristön vetovoima-alue. Höystösen tuulivoima aiheuttaisi peruuttamatonta haittaa erämaiselle kansallispuistolle, siihen tukeutuvalle luontomatkailuyrittäjyydelle, asumiselle, mökkeilylle ja kansallispuiston virkistyskäytölle.

Lea-Elina Nikkilä

Keski-Suomen maakuntahallituksen jäsen (vihr.)