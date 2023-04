Alakulma: Pelastetaan (Luhangan) vanhat talot!

Tämä ei ole ostoilmoitus. Jokin osa aivoissani tahtoisi kuitenkin pelastaa kaikki lähiseutuni vanhat talot. Syystä tai toisesta vanhan talon hankinta voi olla kinkkisempi juttu.

Wanhassa talossa on charmia, sielua sekä se kuuluisa tarina. Jokaisen tapettikerroksen aikaan on eletty erilaista arkea. Tiuhasyiset ikkunankarmit on valmistettu sellaisella taidokkuudella, jota ei enää edes rahalla saa. Sellaisia puitakaan ei enää kasva. En edes aloita meuhkaamaan painavista peiliovista, lankkulattioista, linoleumista ja kaakeliuuneista. Ne saavat sydämeni tykyttämään.

Ymmärrys vanhan talon yksityiskohtien tärkeydestä kasvaa kohisten. Remontointi tähtää parhaimmillaan vanhan entisöintiin kuin modernisointiin.

Vanhojen talojen arvostus elää renessanssiaan. Vielä 2000-luvun alussa perinnerakentamisen opit olivat käsittääkseni kiven alla. Kaikille halukkaille ei tänä päivänä tahdo edes löytyä taloa, kysyntä on kovaa. Maaseutumme on täynnä upeita rakennuksia, jotka nukkuvat ruususen unta. Pyöräretkilläni Luhangassa ihailen komeita hirsitaloja ja mietin, mikä sääli. Toiset ovat vielä kesäkäytössä, toiset romahtavat hidastetusti. Sitä on vaikeaa niellä.

Facebookin Pelastetaan vanhat talot -ryhmässä käy kuhina. Säännöllisesti herää keskustelu vanhan talon myymisen vaikeudesta. Myyjällä on aina viiden vuoden vastuu myymästään kiinteistöstä. Lehdistä luetaan kauhutarinoita sädesienistä ja oikeusjutuista. On ymmärrettävää, että sadan tai satojen vuosien ikäisen talon myyntiä jarruttaa myös pelko seurauksista.

Myyjän vastuun voi osittain kiertää myymällä talon purkukuntoisena, mutta tällöin myyntihinta voi olla vain tontin arvo. Aina kannattaa teettää kuntotutkimus, jossa tutkitaan myös rakenteita pintaa syvemmältä. Mielestäni myös ostajan pitäisi tutustua perinnerakentamisen ajatuksiin, jotta tietää mitä todella on hankkimassa. Ystävämme Panu Kaila sekä Perinnemestari auttavat kyllä.

Ironisinta tässä jutussa on se, että itse en edes asu hirsitalossa. Sellainen oli kyllä tarkoitus ostaa, mutta päädyin tähän betonitiiliseen linnaan, vanha tämäkin. Haluan tällä jutulla kannustaa Juuri Sinua, joka omistat vanhan talon ja harkitset myymistä. Uusi sukupolvi odottaa innokkaana keittomaaleineen ja pellavariveineen. He eivät kuorruta lattioita ja seiniä muovilla, vaan ymmärtävät perinnetalon sielunelämää. Myymällä talon sen tarina jatkuu. Lopulta parasta pelastamista lienee vanhassa talossa asuminen.

Sanna Klemetti