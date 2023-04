Nuorten yrittäjyyskurssin satoa, osa 2: Yläkoululaisten kahvivälitunti syntyi oppilaiden aloitteesta

Kahvivälitunnin ideana on, että yläkoulussa 7–9 luokan oppilaat pääsevät halutessaan juomaan kahvia yhtenäiskoulun auditorioon. Kahvivälitunti on lähtenyt oppilaskunnan hallitukselta, jolle ehdotuksen teki ysiluokan pojat. Ehdotus meni läpi ja nyt kello yhden välitunnilla on kahvivälitunti.

Kahvivälkälle kahvin keittäjät valitaan kummaltakin ysiluokalta vuorotellen edellisen tunnin lopuksi ennen kyseistä välituntia – tai vaihtoehtoisesti kahvit keittävät ne, ketkä sinne sattuvat ensimmäisenä ehtimään. Kahvit koululaisille lahjoittaa K-Supermarket.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Kahvivälitunti on joka koulupäivä, mutta luokat vaihtelevat; maanantaina ja tiistaina on kasiluokkien vuoro, keskiviikkona seiskaluokan ja torstaina ja perjantaina ysiluokkien vuoro.

Kasiluokan oppilailta kysyttäessä toimiiko kahvivälkkä ja mikä sen merkitys on, vastaus oli hyvin yksipuolinen.

– Toimii hyvin, eikä ole mitään suurempaa ongelmaa. Kahvivälkkä on ollut suosittu.

– Erittäin kiva, mahtava juttu, tekee päivästä helpompaa.

Jututimme myös yhtä opettajaa, jonka mielestä kahvivälkkä on ollut mukava asia.

– Toiminta tuo oppilaille tietynlaista vastuuta, kun hoitavat itse tätä asiaa, joka nostaa myös samalla luokan yhteishenkeä. Eikä kahvivälkästä ole ollut minkäänlaisia ongelmia.

Joutsan koulussa on vuoropäivin yläkoululaisilla mahdollisuus nauttia kahvia. Kuva: Maya Gagnon

Haastattelussa uusi kouluvalmentaja Mika Inkeroinen

Kuka olet ja mitä teet?

– Olen Mika Inkeroinen ja aloitin maaliskuussa kouluvalmentajana Joutsan yhtenäiskoulussa.

Mitä sinun työnkuvaasi kuuluu?

– Toimin alakoulusta yläkouluun ja sieltä lukioon, pyörin luokissa ja teen vähän kaikenlaista, muun muassa pienryhmiä ja yksilöopetusta.

Mikä sai sinut hakemaan tähän kouluun ja työpaikkaan?

– Olin niin pitkään Äänekoskella töissä ja halusin vaihtaa työpaikkaa johonkin muualle. Päätin hakea Joutsaan, koska se on muutenkin minulle tuttua seutua.

Missä paikkakunnilla olet ollut aiemmin töissä?

– Olin aiemmin Äänekoskella nuorisotalolla töissä.

Mitä yleensä teet vapaa-ajalla tai harrastat?

– Liikun paljon, hiihtelen paljon ja nyt olen lähiaikoina tehnyt metallin etsintää.

Mikä on parasta työssäsi?

– Te, nuoret.

Missä olet kouluttautunut?

– Olen kouluttautunut Vierumäellä ja käynyt muita kursseja.

Miksi halusit juuri tälle alalle?

– Tämä on niin monipuolinen ammatti ja päivät ovat aina erilaisia.

Minkälaisia terveisiä lähetät koulun väelle?

– Ei muuta kuin että kaikille tsemppiä kesään.

Mika Inkeroinen (oik.) aloitti Joutsan yhtenäiskoululla toisena kouluvalmentajana maaliskuussa. Vieressä yr-kurssin Juuso Lehtonen.

Yrri-kioski opettaa yrittäjyyttä

Yhtenäiskoulun yrittäjyysvalinnaisaineen kurssilaiset ovat pitäneet Pop-Up kioskia tuottoisasti. Kioski suunniteltiin ja toteutettiin itsenäisesti, ja lopputulos oli onnistunut. Kioski palveli yhtenäiskoulun aulassa, yhteensä kuudella välitunnilla.

Kioskin tarjonta oli itse tuotettua ja jokainen kurssin jäsen sai pienen tehtävän kioskin luomiseksi. Tarjonta oli yksinkertaista ja hyvin myyvää. Kahvin ja teen lisäksi myytiin muun muassa makuhermoja hivelevää Pätkis-kakkua ja kielen vievää mustikkapiirasta.

Kioski pyöri kahdesti; ensimmäinen kioski oli ystävänpäivänä ja toinen 22.3. Ryhmän tavoite oli hiukan uudistaa kioskia toisella kerralla entistäkin paremmaksi.

Uudistamista helpotti toteutettu asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyn tulokset olivat pääosin positiivisia, mutta pienistäkin virheistä opittiin. Suurin uudistus oli ostajien kesken arvottava herkkukori, joka sisälsi muun muassa kynttilöitä ja suklaata. Herkkukori houkutteli asiakkaita lumoavan mainoksen myötä.

Asiakkaita haastateltiin myös uudemman kioskin myötä. Palaute pysyi positiivisena, muutamaa korkeaan hintaan liittyvää moitetta lukuun ottamatta. Kioski oli opettavainen ja mukava toteuttaa. Myös rahaa opintoretkiä varten kerääntyi rutkasti.

YR-ryhmä toteutti kaksi PoP-Up kioskia kevään aikana.