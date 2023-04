Jussilan talon pihapiiri huokuu historiaa – Mailis ja Thomas Braun ovat säilyttäneet vanhan kauppatalon historiaa jälkipolville

Mailis ja Thomas Braun asuvat Rutalahdessa historiallisesti arvokkaassa pihapiirissä. Jussilan talon kokonaisuus muodostuu kolmesta suuresta hirsitalosta, joista nuorinkin on rakennettu 1800-luvun lopussa. Vanhin talo, niin sanottu Vanha Jussila, on yli 300 vuotta vanha, ja sen väentupa on tehty sekin pitkälti yli 200 vuotta sitten.

Braunit asuvat kolmannessa, 1800-luvun lopussa rakennetussa talossa, joka on alun perin tehty Mailiksen isovanhemmille Alfred ja Sofia Backströmille.

Mailis Braun kertoo, kuinka Jussilan talon pihapiiri on aina ollut elämää täynnä, asukkaita on ollut paljon ja rakennuksiakin on aikoinaan ollut nykyistä enemmän.

Sahan patruuna Anders Henrik Backström on ollut merkittävä henkilö Rutalahden historiassa. Hän muutti paikkakunnalle 1864 hoitamaan kylän suurta vuonna 1804 perustettua sahaa sahankirjurin tehtävässä, ostaen sittemmin sahan omistukseensa vuonna 1869, oli merkittävässä roolissa koulun alkuun saattamisessa, ja kerrotaan näinkin, että Rutalahdessa oli sähkö ennen kuin Jyväskylän kaupungissa. Myös kauppaliiketoiminta kuului patruunan leipälajeihin, ja siitä on jäänyt paljon historiallisesti arvokkaita esineitä ja asiakirjoja.

– Jussilan väentuvan toiseen päätyyn on vuonna 1875 perustettu pieni kauppa Andersin toimesta. Se on ollut hyvin pieni kauppa, kertoo Mailis Braun viitaten pihapiirissä olevan väentuvan suuntaan.

Lisää vauhtia kauppatoiminta sai, kun A.H. Backström osti kylän toisen kaupan kaikkine varastoineen itselleen 1877. Noilta ajoilta on säilynyt esineitä ja muun muassa tilikirjoja ja varastoluetteloita, jotka antavat kiehtovan mahdollisuuden kurkistaa maalaiskaupan arkeen 1800-luvulla.

– Tähän taloon, missä nykyisin asumme, kauppa siirtyi 1800-luvun lopulla. Kauppa oli toiminnassa yhtäjaksoisesti noin 50 vuotta lopettaen vuonna 1952. Muistan lapsuudestani aivan hyvin kaupan ja siinä asiakkaina käyneitä ihmisiä, kertoo Mailis.

Braunit ovat tehneet suuren kulttuurityön säilyttäessään esineistöä. He palasivat Saksasta Rutalahteen Jussilan tilalle 1992, ja remontoivat suurella työllä ja vaivalla nykyisen hirsitalonsa uuteen loistoon. Yhteen kulmahuoneeseen, jossa kauppa on aikoinaan toiminut, he ovat keränneet kaupan vanhaa esineistöä sekä myös oman elämänsä muistoja. Pariskunta kieltäytyy nauraen nimittämästä sitä kauppamuseoksi, sillä huone on samalla myös Thomaksen työtila, perheen kirjasto ja suvun lasten leikkipaikka.

– Ei se ole kauppamuseo, vaan pikemmin kaupan muisto, hymyilee Thomas.

Joka tapauksessa talossa on toiminut niin kauan kauppa, että Jussilan talon kokonaisuudessa sitä nimitetään kauppataloksi. Kun Braunit muuttivat kylälle, talo oli niin huonossa kunnossa, että heidän piti pohtia joko mittavia korjaustoimia tai sitten rakennuksen purkamista ja uuden talon rakentamista. Asuttuaan ensiksi pihapiirin vanhimmassa talossa kymmenkunta vuotta, he tekivät päätöksen kauppatalon remontoimisesta asuinkäyttöön. Tämä tapahtui vuonna 2001 ja mittava urakka kesti puolitoista vuotta.

Kulmahuoneen katseenvangitsijoina toimivat kaupan alkuperäiset 1800-luvulta peräisin olevat hyllyt, jauholaarit, sokeritoppalaatikko ja myyntitiski. Antiikkinen puinen kassa mekaanisine koodilukkoineen on todellinen harvinaisuus.

Kauppahuoneessa säilynyt esineistö on runsasta. Muutamia mainitaksemme huoneesta löytyy kaupan pusseja Alfred Backströmin nimellä varustettuna sekä kuulutus keisarikunnan ja ensimmäisen maailmansodan ajalta. Sisäkatto on alkuperäinen kaikkine myyntitavaroiden ripustusmahdollisuuksineen.

Lisäksi hyllyiltä löytyy aarre.

– Silloin kun me korjasimme taloa, niin meillä oli muistitieto, että vintillä on aarre. Remontin yhteydessä lapioimme vintiltä sahajauhot säkkiin ja ulos, ja kun lapio kolahteli johonkin, niin ajattelimme heti, että nyt se aarre löytyi. Sahajauhoista löytyi ensimmäisen maailmansodan ajalta lasipulloja, joihin oli säilötty riisiä. Jemma on todennäköisesti isoäitini Sofian tekemä. Sahajauhoista löytyivät myös sahan vanhat kirjanpidot, kertoo Mailis.

Braunit suhtautuvat hyvin myönteisesti ajatukseen kyläarkistosta. He ovat jo keränneet sinne heidän vanhoja papereitaan talletettavaksi.

– Meistä on todella hieno asia, että kerätään arkistoa kylälle, muuten joku voi polttaa tai heittää vanhoja papereita tai valokuvia pois.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Thomas ja Mailis Braunin nykyisessä asuintalossa on toiminut maalaiskauppa 1800-luvun lopulta aina 1950-luvulle asti. Remontin yhteydessä kulmahuone on säilytetty entisiä aikoja ja suvun historiaa kunnioittaen. Kuvassa he esittelevät kaupan varustukseen kuulunutta mekaanisella koodilukolla varustettua puusta valmistettua kassaa.

Talon vintillä oli suvun muistitiedon mukaan aarre. Sahajauhoista löytyikin remontin aikana Mailis Braunin isoäidin sinne kätkemiä lasipulloja täynnä riisiä. Jemma on tehty joskus ensimmäisen maailmanpalon aikaan. Pullojen edessä on vanhoja paperipusseja kauppiaan nimellä varustettuna. Sahajauhoista löytyivät myös sahan vanhat kirjanpidot.

