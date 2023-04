Palokunnat ovat voineet hyödyntää poikkeuksellisen hyviä harjoitteluolosuhteita

Keski-Suomen pelastuslaitos on pystynyt viime aikoina harjoittelemaan Joutsassa poikkeuksellisen hyvissä olosuhteissa. Ensiksi rakennuspalon sammutusta voitiin harjoitella purettavan Liikekeskuksen asuntosiivessä 27.3. niin sanotulla kylmän savusukelluksen mallilla. Siinä savu tuotetaan tiloihin savukoneella.

Seuraavana lauantaina 1.4. palokunta pystyi harjoittelemaan niin sanottua kuumaa savusukellusta oikeasti palavassa talossa, sillä tilanteessa voitiin polttaa purkutuomion saanut asuintalo Etu-Ikolan kylällä Tallimäen suunnassa Leivonmäellä.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Liikekeskuksen harjoitus oli siitä harvinainen, sillä asuntosiipi on kerroksien, parvekkeiden ja rappukäytävien suhteen kuin kerrostalo. Harjoituksen johtaja Joonatan Partanen kertoi, että kohteessa oli jo aikaisemmin harjoiteltu rakennuspaloon liittyviä osasuoritteita kuten murtautumisia sekä savutuuletusta.

– Tällä kertaa harjoitus koostuu soveltavasta osuudesta, joka käytännössä vastaa todellista asuinkerrostalon rakennuspaloa ja henkilöstö joutuu soveltamaan osaamistaan tilanteen mukaan. Tehtävän aikana harjoitellaan siis kaikkia rakennuspaloon liittyviä osa-alueita, kuten johtamista, sammutustehtäviä, suojaväistöä, savutuuletusta ja niin edelleen, kuvailee Partanen.

Palokunnat harjoittelevat aktiivisesti joka viikko, mutta kohde toi lisäarvoa siihen todenmukaisuudellaan.

– Pääsimme liikkumaan siellä vapaasti ilman, että meidän tarvitsee varoa vahingoittamasta kiinteistöä. Voimme myös tehdä selvitykset paineellisina [tarkoittaa, että paloletkuissa on vesi], mitä emme käytössä olevassa kiinteistössä pysty tekemään. Voimme myös hyödyntää keinosavua laajemmin kiinteistössä, luettelee Partanen.

Liikekeskuksen porraskäytävästä valmistaudutaan tekemään savusukellus asuinhuoneistoon, joka on täynnä savua tulipalon vuoksi. Näkyvyys asunnossa tulee olemaan nollassa, ja sammutusletku on yleensä se ainut elämänlanka, jota seuraamalla löytää myös takaisin ulos kaiken mustuuden keskeltä.

Käytössä oli A- ja B-raput, ja paikalla yksiköitä Joutsasta, Leivonmäeltä ja Toivakasta. Käytännössä toimittiin asuinhuoneistoissa ja porraskäytävissä. Palokunta simuloi yksittäiseen asuinhuoneistoon huoneistopalon käyttäen savukonetta. Paloa lähdettiin sammuttamaan oikean hälytyksen tapaan. Ensiksi ensitiedon mukaan savua tuli pelkästään kirjeluukusta porraskäytävään, seuraavassa harjoitusosiossa koko porraskäytävä oli täynnä savua, ja viimeiseksi savua täynnä oli kaksi porraskäytävää yhtä aikaa. Todenmukaisuutta simulaatioon lisättiin sillä, että huoneistoista ja parvekkeilta löytyi pelastettavia asukkaita.

Purettavia asuintaloja palokunta saa silloin tällöin harjoituksissa poltettaviksi. Nämä tilanteet ovat kuitenkin harvinaisempia kuin ennen, sillä nykyinen lupabyrokratia on pitkä ja raskas. Kohteen omistajan tulee muun muassa teettää naapurin kuulemiset ja asbestikartoitukset, ja lopullisen luvan antaa ympäristöviranomainen.

– Palokunta on aina kiinnostunut saamaan tällaisia kohteita harjoituksiinsa. Useimmista kiinteistönomistajista ei kuitenkaan kuule valitettavasti mitään sen ensimmäisen puhelinsoiton jälkeen, kun heille on selvinnyt byrokratian määrä, kertoo Joutsan paloasemaryhmän aluepalomestari Marko Heikkilä.

Etu-Ikolassa prosessi oli kuitenkin viety loppuun. Vanhassa puisessa asuintalossa sytytettiin tulipalo, ja noin 30 palomiestä harjoitteli aidoissa olosuhteissa rakennuspalon sammuttamista niin kauan kuin se oli turvallista.

Harjoituksen johtaja Juho Laitinen Jämsän paloasemaryhmästä kertoo, että niin sanottuja kuumia savusukelluksia harjoitellaan kahdella tapaa. Yleisin tapa on merikonttiin rakennettu simulaattori, jossa poltetaan palavaa materiaalia lämmön ja savun tuottamiseksi. Kuitenkin kaikista todenmukaisin harjoitus syntyy Etu-Ikolan tapaisissa kohteissa, jossa on oikea tulessa oleva talo harjoitteluympäristönä.

Paikalla oli savusukeltajia ja yksiköitä Joutsasta, Leivonmäeltä, Toivakasta, Vaajakoskelta, Kuohulta ja Jämsänkoskelta.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kun rakennus palaa, niin sammuttajat tarkkailevat tilanteessa muun muassa savun väriä. Ensivaiheessa savu on väriltään harmaanvalkoista, muuttuen lämpötilan noustessa pikimustaksi ja sitten sinapinmustaksi, joista tämä viimeisin on syttymisherkkyydeltään vaarallisin. Kuvan tilanteessa rakennus on ehtinyt jo palaa niin pitkään, ettei paljoakaan ole enää tehtävissä.

Tämä artikkeli kuuluu maksuttomiin näyteartikkeleihin, joita julkaistaan normaalisti viikoittain yksi. Pääsiäisen kunniaksi teemme kuitenkin poikkeuksen, jolloin pyhien ajalta jutuista on poistettu maksumuuri.

JS Digissä ajantasainen, seitsemänä päivänä viikossa tuoreet uutiset tarjoava uutisvirta käytettävissäsi missä ikinä liikutkin – lisäksi viikoittainen näköislehti kattavine arkistoineen. Saatavilla ja luettavissa vuoden jokaisena päivänä, paikasta riippumatta.

Tilaamalla JS Digin vuodeksi hintaan 60 euroa, saat tuoreita uutisia 16 sentillä per päivä! Tee tilaus tästä