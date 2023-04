KSSHP:n jäsenkunnille lankeamassa 24 miljoonan euron lisälasku – aluehallitus ei pannut täytäntöön kuntayhtymävaltuuston päätöstä peruspääoman alentamisesta

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi viime viikolla osaltaan vuodenvaihteessa lakkautetun Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen. Aluehallitus jätti panematta täytäntöön sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston viime kesänä tekemän päätöksen alentaa sairaanhoitopiirin peruspääomaa 24 miljoonalla alijäämien kattamiseksi. Asia siirtyy seuraavaksi aluevaltuustoon, joka käsittelee sitä 13. kesäkuuta.

Sairaanhoitopiirin hallinnossa todettiin viime keväänä, että sairaanhoitopiirin vuoden 2021 loppuun mennessä kertynyt kumulatiivinen alijäämä on yli 40 miljoonaa euroa. Lain mukaan se piti saada katettua täysimääräisesti ennen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen siirtymistä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Yhtenä kattamisen keinona sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuusto päätti, että alijäämistä katetaan 24 miljoonaa alentamalla sairaanhoitopiirin peruspääomaa. Peruspääomalla tarkoitetaan summaa, jonka kunnat ovat aikanaan sijoittaneet sairaanhoitopiiriin.

Tänä keväänä kävi ilmi, että jos alijäämä katetaan peruspääomasta, tilinpäätös on virheellinen. Tilintarkastaja suosittelikin korjaamaan asian voimassa olevan kirjanpito-ohjeistuksen mukaiseksi, jotta tilinpäätös voidaan hyväksyä. Nyt sairaanhoitopiirin jäsenkunnille on lankeamassa maksettavaksi tuo 24 miljoonaa, sillä lain mukaan niiden on katettava sairaanhoitopiirien alijäämät.

Joutsalle kyse on noin 440.000 euron laskusta ja Luhangalle noin 62.000 euron laskusta jo aiemmin maksettujen lisäksi.

Päätös sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen hyväksymisestä ja kuntayhtymävaltuuston viimekesäisen päätöksen täytäntöön panematta jättämisestä syntyi aluehallituksessa äänin 9–2 pohjaesitysten mukaisesti. Aluehallituksen jäsen Lotta Ahola (kok.) esitti Jorma Potin (sd.) kannattamana, että aluehallitus päättäisi hakea kuntayhtymävaltuuston päätöksen purkua korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Lisäksi Ahola ehdotti Potin kannattamana, ettei aluehallitus hyväksyisi tilinpäätöstä.

Seuraavaksi tilinpäätöstä käsittelevät tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta. Lautakunta esittää arviointikertomuksen aluevaltuustolle ja aluevaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

Aluehallitus hyväksyi myös hyvinvointialueen viime vuoden tilinpäätöksen. Myös se annetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saatetaan tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle nollan euron suuruisen ylijäämän kirjaamista taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

Hyvinvointialueen viime vuoden toiminta oli kokonaisuudessaan valmistelutyötä ja se rahoitettiin täysimääräisesti valtionavustuksilla. Valmistelurahoitusta käytettiin yhteensä 19,1 miljoonaa euroa.

Tarja Kuikka

Kuvassa Sairaala Nova. Kuva: JS Arkisto / Jonna Keihäsniemi

