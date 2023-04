Puheenvuoro: SSSStop – kuopataan Suur-Savon Sähkön tuulivoimahanke

Luhangan kunnanhallitus päätti 7.11.2022 käynnistää Suur-Savon Sähkön ajaman osayleiskaavan laatimisen Latavuoren tuulivoimaloiden rakentamiseksi. Kunnalta on pyydetty 6.4.2023 mennessä lausuntoa hankkeen YVA-menettelyn tarpeesta. Lain mukaan ‘YVA-menettelyn tarvetta yksittäistapauksissa arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti yhteisvaikutus muiden olemassa olevien ja/tai hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.’ (YVA-lain liite 2, kohta 1b).

Suur-Savon Sähkö haluaa rakentaa 7 uutta voimalaa yhteisteholtaan 44.8MW nykyisten Luhanka Tuulen 6 voimalan viereen. Näin syntyisi 13 voimalan tuuliteollisuusalue, jonka yhteisteho olisi 62.8MW. YVA-menettely käynnistetään automaattisesti, mikäli yhteisteho ylittää 45MW. Suur-Savon Sähkön yritys alittaa YVA-rima 0.2MW:lla ei yhteisvaikutuksen vuoksi onnistunut. YVA-menettely tarvitaan.

Maakunnallinen tuulivoima-alue on sellainen, jossa on 10 tai useampi voimala tai niiden yhteisteho on yli 45MW. Mikäli Suur-Savon Sähkön hanke toteutuisi, niin tuloksena olisi maakunnallinen tuulivoima-alue. Kuitenkaan Keski-Suomen voimassa olevassa maakuntakaavassa Luhankaan ei ole merkitty yhtään maakunnallista tuulivoimala-aluetta.

Keski-Suomi haluaa suojella seudun vetovoimatekijöitä: luontoa, virkistystä ja matkailua. Kun maakuntahallitus hyväksyi 24.3.2023 luonnoksen uudeksi maakuntakaavaksi ‘Keski-Suomi 2040’, niin myöskään siinä Luhankaan ei ole merkitty maakunnallista tuuliteollisuusaluetta. Suur-Savon Sähkön hanke rikkoo maakuntakaavaa ja on siksi toteuttamiskelvoton. Maakuntaliitto teki maakuntakaavan aamukoulusta muistion, jonka mukaan ‘Päijänne onkin profiloitumassa yhdeksi suurimmista ns.”tuulivoimavapaista” alueistamme. Hiljaiset alueet on huomioitu ominaisuutena voimassa olevan maakuntakaavan matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueilla’.

Saman muistion mukaan ‘Kokonaan voimassa olevan maakuntakaavan tv (tuulivoima) -merkinnän ulkopuolelle sijoittuvilla yli 10 voimalan alueilla ei lähtökohtaisesti ole toteutumisedellytyksiä. Jos useampi pienempi hanke muodostaa yhdessä yhtenäisen, vähintään kymmenen voimalan alueen, kyseessä on seudullisesti merkittävä kokonaisuus.’ Sovittuja rajoja ei saa yrittää rikkoa hivuttamalla, niinkuin Suur-Savon Sähkö nyt yrittää. Tarvitsemme asiansa osaavia ja vastuullista tuulivoimayhtiötä, 7+6 = 13 ja 18+44.8 = 62.8.

Kunnalla on kaavoitusmonopoli eli kunta on ainoa, joka voi kunnassa kaavoittaa. Monopoli ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kunta voi kaavoittaa miten tahansa. Maakuntakaava antaa kaavoitukselle raamit. Se, että kunnanhallitus teki syksyllä päätöksen ottamatta huomioon maakuntakaavaa ja toimintaa ohjaavia lakeja ei ole onneksi peruuttamatonta. Kunta voi vielä pyörtää hätiköidyn ja lakeja uhmaavan päätöksensä ja pysäyttää osayleiskaavan laatimisen. Tarvitsemme asioista selvää ottavia ja vastuullisia kuntapäättäjiä.

Jyrki Koskinen

Valkjärven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja