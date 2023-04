Päättäjän kynästä: Liikekeskuksen viimeinen kesä

Joutsan kirkonkylän liikekeskuksen purku on jo hyvässä vauhdissa ja optimistisempien arvioiden mukaan paikalla on sorakenttä jo juhannuksena. Ainutlaatuisen värikkään historian omaava rakennus avarine näyteikkunoineen on tehnyt hidasta poismenoa jo pidemmän aikaa ja enää on loppunäytöksen aika. Innolla odotamme paikallislehden muistelusarjaa lukuisista liikkeistä. Kaikilla joutsalaisilla on varmasti muistoja erikoisliikkeistä ja persoonallisista kauppiaista. Moni saattaa muistella myös katettua läpikulkua, jota myös citykäytäväksi kutsutaan.

Kovinkaan montaa kertaa en ollut teknisen lautakunnan puheenjohtajan roolissa kunnantalolla ehtinyt vierailla, kun silloinen tekninen johtaja Näykki totesi, että liikekeskus lähtee purkuun. 28.10.2021 purun sisältänyt hanke oli investointilistalla ja seuraavalla viikolla paikallislehti teki asian isosti julkiseksi. Alkuun ajatus oli purkaa rakennus kahdessa osassa: matala osa vuonna 2022 ja asuinpuoli 2024.

Kunnanhallituksessa suunnitelma muuttui koko rakennuksen purkamiseen vuonna 2023 ja tämän myös valtuusto hyväksyi. Alkuperäisestä suunnitelmasta joustettiin vielä muutama kuukausi ja maaliskuun alussa koko kompleksi oli tyhjillään. Sittemmin vielä palokunta on harjoitellut asuntosiivessä ja tulossa ovat Puolustusvoimatkin.

Viimeistään purun alkaessa on voitu helposti todeta, että rakennus on ollut tiensä päässä jo vuosia, eikä olisi ollut vääryys aloittaa purkua jo kymmenen vuotta sitten. Siitä huolimatta osa rakennuksesta oli vielä käyttökelpoinen ja viimeiseen asti mieluinen paikka siinä toimineille yrittäjille. Tiedottamisesta, nopeasta aikataulusta ja purun aloittamisen ajankohdasta keskellä talvea tuli kunnan puolelle kritiikkiä. Se on otettava nöyrästi vastaan opiksi. Lautakunnan puheenjohtajana nimenomaan tiedottaminen on se, jota olisin itsekin voinut hoitaa aktiivisemmin.

Jälkeenpäin tarkasteltuna purkutyön ajankohta vaikuttaa onnistuneelta ainakin kilpailutuksen osalta. Kilpailutuksessa saatiin monta tarjousta ja paljon halvempia kuin kukaan uskalsi toivoa. Myös koko rakennuksen purku kerralla on varmasti kustannustehokkaampi ja vaivattomampi tapa kuin osissa purkaminen.

Purkutyömaa ei ole edustavin näky kylän paraatipaikalla, mutta sen aiheuttamista haitoista en olisi kovin huolissani. Rakennusten purkaminen on arkipäivää isompienkin kaupunkien keskustoissa ja työtä tekee purkuihin erikoistunut yritys. Toivottavasti työ sujuu ongelmitta eikä viivästyksiä tapahdu, jotta tekninen johtaja Mönkölä saa nukuttua yönsä hyvin. Purkujätettä ei viedä kunnan tontille, se löytänee paikkansa jostain muualta.

Liikekeskuksen alueen jatkokäyttöä ja koko keskustan kehittämistä puinut työryhmä kokoontui aktiivisesti viime vuoden puolella. Ideointivaihe on saatu maaliin ja nyt odotetaan, että ammattilaiset pääsisivät aluetta suunnittelemaan. Kehitystyötä tehdään pitkällä perspektiivillä ja toteutuminen kokonaisuudessa vie vuosia. Ensi alkuun ei pidä odottaa ihmeitä. Sorakenttä liikekeskuksen paikalla näyttää varmasti autiolta ja kenties hieman kolkoltakin, vaikka sitä somistaisi väliaikaisilla rakenteilla, kuten istutuksilla.

Autio tila antaa kuitenkin myös mahdollisuuden nähdä alue täysin uusin silmin. Ainakin se mahdollistaa uusien kulkureittien syntymisen. Ihmismieli pitää siitä, kun ei tarvitse kiertää.

Kirjoitus on osa Päättäjän kynästä -tekstisarjaa, jossa Joutsan lautakuntien puheenjohtajat ja kunnan toimialajohtajat kirjoittavat toimialansa ajankohtaisista asioista.