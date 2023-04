Joutsa hakee valtuuston äänestyspäätöksellä Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttamista

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi viime maanantain kokouksessaan kunnanhallituksen esityksen keskustaajamassa sijaitsevan Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttamisen hakemisesta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (Ely). Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 18-4. Lakkauttamista koskevan vastaesityksen teki valtuutettu Lea-Elina Nikkilä (vihr.) ja sitä kannatti valtuutettu Iiris Ilmonen (kok.).

Asia juontaa juurensa valtuutettu Jarmo Liukkosen (kesk.) syyskuussa 2022 jättämään valtuustoaloitteeseen. Siinä hän esittää, että Joutsan kunta päättäisi hakea Keski-Suomen lääninhallituksen vuonna 1989 asettaman, pinta-alaltaan noin 0,7 hehtaarin Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttamista. Liukkonen perustelee tätä muun muassa nykyisellä kuntastrategialla ja jo aloitetun Joutsan kunnan keskusta-alueen kehittämisellä. Hänen mukaansa suurin syy hakea tämän luonnonsuojelualueen lakkauttamista on kuitenkin alun perin väärin perustein haettu asettamispäätös.

– Voidaan yksiselitteisesti todeta, että Perttulanojan luonnonsuojelualue ei nykyisellään täytä luonnonsuojelualueelle yleisesti asetettavia vaatimuksia. Nykyään silloinen maisema-arvo on muuttunut maisemahaitaksi, joka sijaitsee uimarannan ohella keskeisimmällä paikalla Joutsassa. Voidaan oikeutetusti todeta, että vuoden 1989 asettamispäätöksen perustelut eivät olleet vahvoja, ja että niiden merkitys on hävinnyt, Liukkonen muotoilee.

– Käsiteltävänä oleva valtuustoaloite esittää Perttulanojan luonnonsuojelualueen purkamista. Perusteluna aloitteessa todetaan muun muassa, että maisema-arvo on muuttunut maisemahaitaksi, koulut eivät käytä aluetta ja luonnonsuojelullisia arvoja ei enää ole. Luonnonsuojelualueen arvoa ei mitata koululaisten käyntimäärillä, eikä meidän kenenkään subjektiivisella kokemuksella kauneudesta tai maisemahaitasta. Minä pidän aluetta kauniina ja arvokkaana, mutta ei se yksin riitä alueen suojelun perustaksi. Ei myöskään asiaan millään tavalla vaikuta, mitkä motiivit aikoinaan vuosikymmeniä sitten rauhoituksen hakijalla on ollut, argumentoi puolestaan Lea-Elina Nikkilä vastaesityksessään.

Nikkilä totesi keskustelleensa Ely-keskuksen luonnonsuojelubiologin kanssa useaan kertaan Perttulanojan luonnonsuojelullisista arvoista. Hänen mukaansa ne ovat riittävästi säilyneet, osin jopa parantuneet.

– Olen keskustellut eri asiantuntijatahojen kanssa niistä perusteista, joilla luonnonsuojelualue voidaan purkaa. Kyseessä pitää olla erittäin tärkeä etu, jolle ei ole vaihtoehtoa. Siis erittäin tärkeä. Kun kysyin, mikä voisi olla tälläinen ”erittäin tärkeä etu”, sain vastaukseksi, että esimerkiksi Puolustusvoimien vaatima alue voisi olla sellainen, jolle ei vaihtoehtoa ole löydettävissä. Näinhän ei Perttulanojan tapauksessa ole, Nikkilä tähdentää.

Hän mainitsi, että teknisen lautakunnan pöytäkirjassa ei ole mainintaa, että se olisi selvittänyt asiantuntijoilta kumpaakaan oleellista kohtaa – ei luonnonsuojelullisen arvon häviämistä tai erittäin tärkeää muuta käyttöä alueelle.

– Kuntastrategiassamme lukee, että ”Kunnioitamme ja suojelemme luontoa”. Perttulanojan luonnonsuojelualueen purkaminen tuskin tulee onnistumaan. Kumpikaan purkamisen mahdollistava ehto ei täyty. Sen sijaan prosessi tuo kunnalle mainehaittaa luonnonsuojelun vastaisuudesta, rasittaa muutenkin ylityöllistettyjä virkahenkilöitä ja maksaa, Nikkilä listasi.

Äänestyksessä Lea-Elina Nikkilän vastaesitystä kannattivat Iiris Ilmosen lisäksi valtuutettu Kalle Willman (kok.) sekä Saku Kaistisen varavaltuutettu Jari Partanen (ps.). Kunnanhallituksen esityksen taakse puolestaan asettuivat valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne (kesk.) sekä valtuutetut Kalevi Fredin (kesk.), Sari Hovila (kesk.), Pekka Lankia (kesk.), Jarmo Liukkonen, Tenho Tornberg (kesk.), Eero Peltoniemi (sd.), Heidi Niiranen (sd.), Arto Hölttä (kd.), Juha Järvinen (ps.), Jussi Lehtonen (ps.), Kari Tapper (kd.), Matias Lehtonen (kok.) ja Ilari Suuronen (kok.), kuin myös Martti Kuitusen varavaltuutettu Arto Tupala (kesk.), Pauliina Maukosen varavaltuutettu Ulla Tommola (kesk.), Aila Niinikosken varavaltuutettu Leo Niinikoski (sd.) ja Vuokko Lehtosen varavaltuutettu Timo Hännikäinen (kok.).

Ennen äänestystä Iiris Ilmonen otti vielä puheeksi olemassa olevan luontoarvoselvityksen, jossa on mainittuna myös asianomainen Perttulanojan alue. Selvitykseen tutustuttuaan Ilmoselle oli ”jäänyt vähän ristiriitainen olo”. Asiassa kuultiin myös tekninen johtaja Arttu Mönkölän jokseenkin ympäripyöreäksi jäänyt kommentti, kuin myös Jarmo Liukkosen puheenvuorossaan hämmästelyn kera esille nostama valkoselkätikkakysymys. Hänen mukaansa valkoselkätikasta ei ole ollut tällä alueella minkäänlaisia havaintoja ainakaan viimeiseen neljään vuoteen.

Kaavoitustoimikunnan osalta tyytyväisyyttä

Toinenkin Jarmo Liukkosen toimesta viime syksynä jättämä valtuustoaloite oli nyt teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa käyntien jälkeen valtuustossa tiedoksi merkitsemistä varten. Kunnanhallitus on tammikuussa 2023 päättänyt ehdotetun kaavoitusjaoston sijaan perustaa teknisen lautakunnan alaisuuteen kaavoitustoimikunnan, johon kunnasta nimetään kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja rakennustarkastaja. Lisäksi tekniselle lautakunnalle annettiin valtuudet nimetä ko. toimikuntaan kolme jäsentä ja toimikunnan johtoon teknisen lautakunnan puheenjohtajan.

Asiaan liittyen kuultiin valtuustossa Pekka Lankian esittämänä keskustan ryhmäpuheenvuoro. Lankia totesi keskustan valtuustoryhmän olevan tyytyväinen siihen, että tämä Jarmo Liukkosen aloite on edennyt jo toteutusvaiheeseen.

– Alkuperäisen kaavoitusjaoston sijaan hallitus- ja lautakuntakäsittelyssä on jo nimetty, pienten mutkien kautta, kaavoitustoimikunta tukemaan kunnan niukkaa henkilöstöresurssia alueiden suunnittelun saralla. Kaavoitus on kunnan tärkeimpiä strategisen suunnittelun ja kehittämisen työkaluja. Se on laahannut viime vuosina ajastaan jäljessä muun muassa osayleiskaavan valmistumisen suhteen. Ajantasainen ja ennakoiva kaavoitus erilaisiin maankäytön tarpeisiin on kunnan kilpailutekijä niin asumisen, elinkeinotoiminnan kuin viihtyvyyden ja vetovoiman kannalta, Lankia sanoi.

– Kesäjoutsalaisten kuin vakituisten asukkaiden kasvava mielenkiinto kohdistuu liikekeskuksen purkutyömaahan ja erityisesti sen jälkeisiin keskusta-alueen kehittämissuunnitelmiin. Toivomme, että meille päättäjille ja myös kuntalaisille raotettaisiin salaisuuden verhoa alueen tulevista suunnitelmista. Samalla voitaisiin synnyttää ideoivaa kansalaiskeskustelua parhaiten kunnan viihtyvyyttä vahvistavan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

– Nyt purettava Joutsan Liikekeskus oli valmistuessaan oman aikansa elinvoimaisen kunnan ilmentymä. Se hallitsi näkymää puoli vuosisataa, eikä enää loppuvuosinaan vahvistanut dynaamista katukuvaa. Siitä, millaiseen lopputulokseen päädymme alueen tulevan toiminnallisuuden suhteen, on pitkäkestoista merkitystä oman viihtyvyytemme ja tulevan kuntakuvan kannalta, Pekka Lankia totesi.

Puheenjohtaja Heikki Kuurne vahvisti, että myös tämä asianomaisessa ryhmäpuheenvuorossa todettu otetaan jatkokäsittelyssä huomioon.

Arviointikertomuksen 2021 käsittely pahasti myöhässä

Joutsan tarkastuslautakunta sai jo toukokuun 2022 lopussa valmiiksi arviointikertomuksensa vuodelta 2021. Kunnanhallitus on kuitenkin vasta maaliskuussa 2023 antanut tähän liittyen oman lausuntonsa arviointikertomuksen toimenpiteistä ja saattanut asian valtuustolle tiedoksi. Näin asian osalta meneteltiinkin, ei tosin ilman kunnanhallitukselle kohdistettua nuhtelua. Valtuutettu Kalle Willmanin mukaan kunnanhallitus olisi voinut antaa vuoden 2021 arviointikertomukseen kohdentuvat arvionsa aivan hyvin jo loppukesästä 2022.

– Olemme pahasti myöhässä tässä asiassa, Willman moitti, ja tähdensi, että keväällä saatava arviointikertomus viime vuodelta tulee hoitaa hallituksessa paljon ripeämmin. Ja ennen kaikkea siten, että esille otettuja asioita myös oikeasti tutkitaan ja selvitetään. Esimerkiksi syyt siihen, miksi kunnan päätöksistä tehdään niin paljon valituksia ja oikaisuvaatimuksia.

Varavaltuutettu Timo Hännikäinen, joka on itse yksi tarkastuslautakunnan jäsen, käytti tällä asiakohdalla lyhyen puheenvuoron, jossa hän lähinnä kyseenalaisti koko tarkastuslautakunnan tarpeellisuuden. Willman totesi tähän, että kyseessä on lakisääteinen elin ja siihen on tyytyminen.

– Toivoa sopii, että tarkastuslautakunta toimii objektiivisesti, ja että se on nauttimatta poliittista luottamusta, Willman tiivisti.

Lisää vettä myllyyn Willman heitti kommentoidessaan kunnan päätäntäprosessia koskien Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyneitä virkoja, toimia ja toimintoja. Koska näitä käsiteltiin ja päätöksiä tehtiin väärän tahon toimesta, niin kunnanvaltuusto joutui nyt kumoamaan asiasta 12.12.2022 tekemänsä päätöksen. Tässä välissä oli Willmanin tekemän, hallintosääntöä koskevan selvitystyön kautta vahvistunut, että valtuusto voi päättää ainoastaan perusturvajohtajan viran lakkauttamisesta. Sen sijaan muiden virkojen (kotihoidon esimies, vastaavat sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, palveluohjaajat, sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät, johtava sosiaalityöntekijä ja ravitsemuspäällikkö) lakkauttaminen kuuluu valtuuston sijaan kunnanhallitukselle, joka onkin päätöksellään tammikuussa 2023 nämä sitten lakkauttanut. Valtuusto merkitsi tässä samalla tiedoksi työsuhteisten henkilöiden ja toimintojen siirtymisen Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Kaksi valtuustoaloitetta

Kokouksen muissa asioissa kuultiin kaksi valtuustoaloitetta. Ensimmäisen niistä julkilausui Iiris Ilmonen. Kyseessä on kokoomuksen valtuustoryhmän jättämä aloite.

– Esitämme, että kunnanhallitus selvityttää Joutsan kunnan vuokraamien Joutsan Demarit ry:n ja Joutsan Nuorisoseura ry:n tilojen kunnallisen käytön tuntimäärät viikoittain vuositasolla. Esitämme lisäksi kunnanhallituksen harkitsevan mahdollisuutta, että kunnan kuukausittain kummallekin vuokranantajalle maksamalla 750 euron summalla kunnalla olisi mahdollisuus osoittaa kyseisten tilojen kustannusvapaata käyttömahdollisuutta myös kunnassa toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille silloin, kun ne tarvitsevat toiminnassaan tiloja suuremmalle yleisötilaisuudelle, Ilmonen sanoi.

Toisen valtuustoaloitteen jätti Kalle Willman. Hänen aiheenaan on vuosina 2023 ja 2024 poikkeuksellisen voimakkaasti kasvavat kunnan menot johtuen kuntasektorilla sovituista palkankorotuksista, ja siitä, että samalla valtionosuudet tulevat pienenemään.

– Näin ollen kunnassa tulee arvioida tarkkaan tarvittavan henkilökunnan määrä ja palkkaustason vaativuustason mukainen toteutuminen kunnan sisällä ja verrattuna samankokoisten ympäröivien kuntien palkanmääräytymiskäytäntöön.

– Esitän, että kunnanhallitus teettää analyysin eri toimialojen henkilöstön palkkauksen mahdollisesti perusteettomista eroista suhteessa työn vaativuuteen ja alaisten määrään; teettää vertailun kunnan ja vertailukuntien maksamien palkkojen välillä; ja ryhtyy toimenpiteisiin hallintosäännön ja toimivaltataulukon puutteiden korjaamiseksi, jotta palkan suuruuden päättämisestä saadaan näkyviin selkeät säännöt ja toimivaltasuhteet, Willman aloitteessaan toteaa.

Huomionosoitukset Pirjo-Liisa Räsäselle ja Kari Kosuselle

Ennen kunnanvaltuuston kokousta jaettiin kahdelle joutsalaiselle henkilölle huomionosoitukset. Vuoden 2023 alusta hyvinvointialueella ravitsemuspäällikkönä aloittaneelle Pirjo-Liisa Räsäselle luovutettiin Tasavallan presidentin myöntämä Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein kunniakirjan kera. Palkitsemissanoissaan Heikki Kuurne totesi, että Pirjo-Liisa Räsänen on työskennellyt Joutsassa vuodesta 1988 alkaen Joutsan seudun kansanterveystyön kuntainliiton (myöh. kuntayhtymän) emäntänä sekä Joutsan kunnan ravitsemuspäällikkönä. Työnsä ohessa Räsäsellä on ollut myös runsaasti luottamustehtäviä Joutsan kunnassa. Kuurne mainitsi myös Räsäsen aktiivisuuden ja laaja-alaisen toiminnan paikallisen liikunnan ja urheilun parissa.

Jo yli 30 vuotta Joutsan kunnan palveluksessa yhtäjaksoisesti aluksi liikuntasihteerinä ja myöhemmin vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimiehenä työskennellyt Kari Kosunen sai puolestaan vastaanottaa Valtioneuvoston alaisen opetus- ja kulttuuriministeriön hänelle myöntämän Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitalin kullatuin ristein ansioistaan ja työstään suomalaisen liikunnan, urheilun ja seuratoiminnan hyväksi. Kuurne totesi, että Kari Kosusen aikana Joutsan liikuntaolosuhteet ovat kehittyneet maakunnan parhaimmiston joukkoon.

– Joutsalaiset urheiluseurat ja harrastajat ovat toiminnallaan kiittäneet tästä. Joutsassa toimii monia aktiivisia urheiluseuroja, joilla on vahvaa junioritoimintaa, ja joissa on huomioitu myös elämän eri vaiheissa tarvittava liikunnallinen hyvinvointia edistävä toiminta. Karin aikoinaan ohjaama ja valmentama juniorijoukkue kasvoi ja kehittyi JoSePan kantavaksi rungoksi korkeimmalle futsalin sarjatasolle, Kuurne kiitteli. Hän listasi vielä Kosusen omia saavutuksia maamme 5-otteluliiton urheilijana: yleisen sarjan Suomen mestaruus vuonna 1987 ja sitä ennen menestymiset nuoren sarjoissa aina Pohjoismaisia mestaruuskisoja myöten. Karin piti kruunata hieno uransa Soulin olympiakisoissa. Tämä tavoite kuitenkin vesittyi, koska Suomen Olympiakomitea ei näytöistä huolimatta valinnutkaan Souliin viisiottelijoita. Ansioristiä Kari Kosuselle esittivät yhdessä Joutsan kunta ja Joutsan Seudun Pallo.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Ennen maanantain Joutsan kunnanvaltuuston kokousta vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosuselle luovutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin ristein. Ravitsemispäällikkö Pirjo-Liisa Räsänen sai vastaanottaa Tasavallan presidentin myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein. Huomionosoituksia olivat luovuttamassa Joutsan kunnan edustajina kunnanvaltuuston pj. Heikki Kuurne ja kunnanjohtaja Harri Nissinen sekä JoSePa:sta seuran pj. Tuukka Hentinen.