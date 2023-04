Koululaisten kesätoimintaa tänä kesänä aiempaa vähemmän

Joutsan kunta järjestää tänä kesänä koululaisten kesätoimintaa 1.–6. luokkalaisille aiempaa lyhyemmällä ajanjaksolla, viiden viikon verran ajalla 5.6.–7.7. Vielä viime kesänä toimintaa tarjottiin samasta aloitusajankohdasta heinäkuun loppuun saakka.

Supistamisen taustalla vaikuttaa se, että aiempina vuosina toiminnan tarve on heinäkuun aikana vähentynyt ja viimeisinä viikkoina vähäinen lapsimäärä on sitonut työntekijämäärää tarpeettoman paljon. Joutsan koulujen oppilaiden huoltajille tehdyn kyselyn perusteella suurin osa toiminnan tarpeesta ajoittuu kesäkuun ajalle ja heinäkuun alkupuolelle.

Muuten kesätoiminnan kuviot pysyvät ennallaan, eli sitä järjestetään arkipäivisin kuuden tunnin ajan päivässä, ja ohjaajina toimivat koulunkäynnin ohjaajat, joilla on apunaan kesätyöntekijöitä. Osallistumismaksu on neljä euroa per päivä joutsalaisilta ja kuusi euroa per päivä ulkopaikkakuntalaisilta.

Kesätoiminnan supistamisesta ja toimintaan liittyvistä yksityiskohdista päätti Joutsan kunnanhallitus. Toiminnan järjestämisen nettokustannukset kunnanhallitus päätti kattaa Reino Järvisen rahastovaroista.

Tarja Kuikka