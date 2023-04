Nyt se on päätetty: Liikekeskuksen tilalle tulee maauimala ja Pilkkiparatiisi

Liikekeskuksen purkaminen etenee hyvää vauhtia, ja työn on kerrottu olevan valmista juhannukseen mennessä. Äskettäin kunnan poliittinen johto sai linjattua, mitä tontille rakennetaan purkutöiden tultua päätökseen.

Paikalle tulee monikäyttötoimintaan soveltuva maauimala. Tätä perustellaan sillä, että käytännössä kummassakin siivessä, asunto- ja liikesiivessä, on lähestulkoon rakennusten pituiset kellarikerrokset. Näin maauimalan pohjarakenteet ovat ikään kuin valmiina olemassa päällysrakenteiden poistamisen jäljiltä.

8.000 neliön tontti hyödynnetään täysimääräisesti maauimalana. Kunnalla ei ole nimittäin ole rahaa rakentaa paikalle mitään muuta, saatikka rakennuttaa uimahallille kattoa ja seiniä, joten kuntalaisten on tyytyminen ns. ”avomalliin”.

Paikalle tehdään kaksi 3.000 neliön allasta, joista toinen on 16 metriä syvä. Säästösyistä vesi altaisiin otetaan pääosin johtamalla Perttulanojan virtaus altaiden kautta.

Talvella toinen on varattu Joutsan Talviuimareiden käyttöön, ja tekninen osasto on lupautunut pitämään avannot auki jäätuuran avulla halki talven.

Toiseen altaaseen istutetaan peilikarppeja, ja tarkoituksena on luoda siitä matkailuhankkeena Pilkkiparatiisi. Kunnan infopiste myy siihen talvella pilkkiluvat ja kesäisin lisenssit harppuunointiin ja dynamiittikalastukseen. Kesäisin karpit uiskentelevat nimittäin sujuvasti uijien joukossa, joten sukeltajien harjoittama harppuunakalastus on tällöin mahdollista. Dynamiittikalastus on rajoitettu yöaikaan kello 24.00–05.00 väliseksi ajaksi, jolloin uiminen on luonnollisesti kielletty.

Kaivuu- ja purkumateriaalimassat taas läjitetään nykyisen torin paikalle, tarkoituksena luoda paikalle Suomen suurin pyllymäki. Tämän matkailuhankkeen alustava työnimi on ”Pylläriparatiisi”.