Haihatuksen kesänäyttelyssä yli 30 taiteilijan teoksia

Joutsalaisen Taidelaitos Haihatuksen kesänäyttelyperinne jatkuu tänä vuonna. Tulevan kesänäyttelyn ajankohta on 17.6.–27.8. ja teemana on Kaiken takana. Yli 30 kotimaisen ja ulkomaisen taiteilijan teoksista koostuvassa visuaalista taidetta, äänitaidetta, videotaidetta ja kuvanveistoa sisältävässä näyttelyssä pureudutaan voimiin, jotka vaikuttavat aistien kautta koetun maailman ja kokemusten taustalla.

– Erilaiset voimat ja energiat, ajan taipuva ulottuvuus, maailmanpolitiikka ja alati hämärtyvät todellisuuden rajat kohtaavat toisensa, kertoo taiteellinen johtaja Risto Puurunen.

– Luvassa on upea kesäkausi Haihatuksessa, jossa kesänäyttelyn ohella nähdään myös teatteria, performanssia ja legendaariset MusaSunnuntai-tapahtumat jatkoklubeineen.

Haihatuksen kaksikerroksisen galleriatalon taidekokonaisuudesta vastaa Joutsassa vieraileva helsinkiläisen Oksasenkatu 11 -gallerian kuraattoriryhmä, johon kuuluvat taiteilija-kuraattorit Athanasía Aarniosuo, Hanna Marno, Lauri Antti Mattila, Ida Palojärvi ja Julius Valve. Kuvataidetta on galleriatalon lisäksi esillä Fantasia-tapahtumatalossa, Kesäkinossa, Haihatuksen pihapiirissä, ITE-taidepellolla, yhteisötaideprojekti Voimametsässä ja Nelostien varressa sijaitsevassa Kineettisen taiteen talossa eli KITAssa.

Kesänäyttelyn varmistuneet taiteilijat ovat Erik Alalooga, Artemisia Vulgaris, Anders Bergman, Lotta Blomberg, Baran Caginli, Cleaning Women, Michal Czinege & Maija Laurinen, Jenni Eskola, Noora Federlay, Siiri Haarla, Hannah Harkes, Aaron Heino, Aino Johansson, Lasse Juuti, Kallo Collective, Marja Kanervo, Anssi Kasitonni, Asko Keränen, J. Koho, Laura Könönen, Mikko Laaksonen, Johanna Latvala, Panu Ollikainen, Ilmo Paukkunen, Essi Pitkänen, Risto Puurunen & Marita Isobel Solberg, Matti Salmela, Jenni Sormunen, Restlessminds, Shubhangi Singh, Mika Taanila, Antti Tolvi, Keijo Virtanen, Julius Valve, Steve Vanoni ja Tuomo Vuoteenoma.

Haihatuksen kesänäyttelyssä on mukana muun muassa Kallo Collective. Into the Wild on Kallo Collectiven ja Teatteri Metamorfoosin näyttämöteos. Kuva: Majo Kurki