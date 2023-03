Puheenvuoro: Suora ryhti Suomen metsän

Olen kiitollinen Suomen metsistä, joista muiden antimien lisäksi saamme puuta energia- ja teollisuuskäyttöön. Metsiemme käyttöä tulisi tehostaa panostamalla edelleen hyvään, kestävään metsänhoitoon. Onkin ensisijaisen tärkeää, että raivaukset, harvennukset ja muut metsänhoidolliset toimenpiteet suoritettaisiin oikea-aikaisesti hyvän tuoton ja mahdollisimman tehokkaan hiilensidonnan takaamiseksi.

Paikoin Suomessa on ollut ongelmana liian suuren puumäärän kaataminen harvennushakkuissa, mikä tarkoittaa luonnollisesti pienempää puumäärää päätehakkuuvaiheessa korjattavaksi. Joistakin epäkohdistaan huolimatta suomalainen metsänhoito on maailman huippuluokkaa, eikä EU:lla ole oikeutta puuttua siihen harhaanjohtavien hiilinielulaskelmiensa kanssa. Meillä on oikeus päättää omista metsistämme!

Mahdollisuus käyttää omien metsiemme puita lämmittämiseen ja ruuanlaittoon on omavaraisuutta parhaimmillaan. Vaikka puiden polttamista on viimevuosien aikana mustamaalattu rajusti, on se runsasmetsäisessä Suomessa edelleen luonnollisin tapa lämmittää. Lisäksi se on kriisien keskellä varmin tapa taata lämmön saanti.

Metsätalous on meidän suomalaisten erityisalaa, joten sillä on tärkeä rooli maamme omavaraisuusasteen kasvattamisessa ja talouden elvyttämisessä. ”Suora ryhti Suomen metsän, selkäranka talouden”, lauletaan Martti Servon ja Napanderin hienossa Maailman sinisin taivas -kappaleessa. En voi muuta kuin yhtyä noihin viisaisiin sanoihin.

Santtu Pihlaja

eduskuntavaaliehdokas, KD