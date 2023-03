Puheenvuoro: Eiffel-tornit maisemassa

Tuulivoimaloiden koko on kasvanut jatkuvasti ja kasvaa myös tulevaisuudessa. Kiinassa on esitelty maailman toistaiseksi korkein tuulivoimala, jonka yhteiskorkeus siiven kärkeen on 385 m. Höystösensuolle nyt suunnitellut myllyt ovat vastaavasti 300 m korkeita. Siis lähes yhtä korkeita!

Aikanaan 39 vuotta maailman korkeimman rakennuksen arvon säilyttänyt Empire State Building on ilman antenniaan 381 m korkea ja Eiffel-torni ilman antenniaan on juuri saman korkuinen, 300 m, kuin Höystösensuolle suunnitellut tuulimyllyt.

Tuulivoimaloiden korkeutta on todella vaikea käsittää! Helsingin Olympiastadionin torni on 72 m korkea. Tarvitaan siis lähes 4 Stadionin tornia päällekkäin päästäksemme samoille korkeuksille kuin Höystösensuon voimalat.

Ihminen huomaa liikkeen tasaisessakin taustassa paremmin kuin ilmiselvän liikkumattoman kohteen. Tuulivoimalat ovat käsittämättömän korkeita, ja ylinnä olevat siivet pyörivät lievässäkin tuulessa!

Maakuntakaavaehdotuksessa on kartta, joka kertoo, että voimalat häiritsevät maisemaa lähes kaikilla Joutsan järvillä, pahiten Suonteella ja Rutajärvellä. Leivonmäen kansallispuistoon myllyt näkyvät hyvin, mikä ei kuulu kansallispuiston henkeen. Niin ikään Päijänteellä voimalan siivet näkyvät.

Joutsassa on lähes kolmetuhatta kesämökkiä ja kunta houkuttelee lisää mökkiläisiä hyvällä syyllä; viihtyisä alueita riittää ja mökkiläiset tuovat elämää ja rahaa kuntaan. Myllyt eivät houkuttelevuutta lisää! Lisäargumentteja tuulivoimasta löydät mm. aikaisemmista Joutsan Seudun lukijan mielipiteistä.

Siispä, jos emme halua Eiffel-torneja maisemaamme allekirjoittakaamme Höystösensuon tuulivoimaloita vastustava kuntalaisaloite Kuntalaisaloite-internetsivulta.

Juhani Etelälahti

Mökkiläinen Rutajärvellä