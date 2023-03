Päijänteen ympäriajo tänä viikonloppuna

Suomen tunnetuin endurokisa Päijänteen Ympäriajo käynnistyy tänään Vääksystä. Kaksipäiväiseen, jo 87. kertaa järjestettävään kilpailuun on ilmoittautunut runsaat 150 kuljettajaa. Joukossa ei ole tänä vuonna ketään Joutsan seutukunnalta.

Kisan täyspitkä reitti on noin 750 kilometriä, vain lauantaina ajettava Trophy-kilpailun reitti puolestaan noin 200 kilometriä. Täyspitkällä reitillä on lähes 30 maastokoetta, joista kaksi Joutsan seutukunnalla – ensimmäinen niistä tänään iltapäivällä Tammijärvellä ja toinen perään Pappisissa.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Päitsin järjestää Helsingin Moottorikerho ry, mutta toteutuksessa on mukana useita moottorikerhoja ja muita tahoja hoitamassa maastokokeiden käytännön järjestelyjä alueellaan. Joutsan Moottorikerho ry on ollut jo vuosia mukana järjestelyissä Joutsan seutukunnalla, niin tänäkin vuonna.

Kerho vastaa Pappisissa ajettavasta Vaihelan maastokokeesta, jonka ennakkovalmistelut paikan päällä ovat olleet yhtenä valmistelujen päävastuullisista toimivan joutsalaisen Kimmo Virtasen mukaan pitkälti kisapäivänä ajettavan pätkän kunnossapitoa.

– Koko talvi on ajettu sillä lailla, että se pysyy auki ja jäätyy se pohja siellä. Se on ollut vuosia se sama pätkä, niin siinä ei hirveästi pohjatöitä tarvitse tehdä. Kun saa vaan sen spoorin jäätymään, sanoo Virtanen.

Spoorilla tarkoitetaan uraa, jossa kilpailijat ajavat moottoripyörillään. Vajaan viiden kilometrin kisapätkää on pitänyt ajaa Virtasen mukaan ennakkoon periaatteessa viikoittain, mutta käytännössä hieman lumisateista riippuen. Jos lunta ei sada, ei ajaa tarvitse, mutta ajo tekee silti hyvää pohjalle.

Vaihelan maastokokeen ennakkovalmistelut ovat olleet Kimmo Virtasen mukaan pitkälti kisapäivänä ajettavan pätkän kunnossapitoa. Virtanen on itsekin kilpaillut aiemmin Päitsissä useana vuonna.

Se, että samaa pätkää on ajettu kisassa monesti ennenkin, on ollut Virtasen mukaan ennakkovalmisteluissa eduksi, sillä sen myötä ojissa on sillat valmiina, eikä raivaamista ole paljoa. Tänä aamuna reitille laitetaan vielä esimerkiksi kilometrimerkit ja siltojen kohdalle tulevat vaaranmerkit. Virtanen sanoo maastossa olevan merkeille jo tolpat, mutta pahvisten merkkien kiinnitys on tarkoituksella jätetty tälle aamulle, etteivät merkit vettyisi kostealla säällä.

Suurempia järjestelyjä ei siis ole itse kisapäivälle jäänyt. Virtasen mukaan järjestävän seuran puolesta tuleville ajanottajille tarvitaan vielä tänään avustajia, mutta paljoa muuta tekemistä maastokokeella ei ole, koska yleisöpaikkoja ei ole paljoa, eli katsojia ei ole odotettavissa paljoa. Virtanen sanoo ennakkovalmisteluja tehdyn pienellä, vain noin neljän hengen porukalla. Tänään paikalla on avustamassa myös Pappisen kyläyhdistyksen väkeä.

Tarja Kuikka

Yläkuva Päitsin viime vuonna Tammijärvellä ajetulta maastokokeelta. Kuva: JS Arkisto / Jonna Keihäsniemi