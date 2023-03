Puheenvuoro: Kaivoslaki meillä on, myös tuulivoimalaki tarvitaan

Aloin seuraamaan muutama vuosi sitten Putkilahden tuulivoima- ja malminetsintähankkeiden vuoksi kyseisten toimialojen kehittymistä Suomessa.

Tuulivoimakeskustelu on nyt ajankohtaista koko Keski-Suomessa. Maakuntakaavan valmistelu etenee. Hyvä tavoite on, että kaavalla yritetään ohjata tuulivoimarakentamista vähiten huonoihin paikkoihin. Luonnoksen mukaan näyttää siltä, että jokaiseen Keski-Suomen kansallispuistoon on mahdollisuus saada tuulivoimalanäköala. Huomaan miettiväni, että onkohan suunnitelmissa voimaloita jo vähän liikaa Suomen tarpeisiin?

Eduskunta sai kalkkiviivoilla valmiiksi kaivoslain uudistuksen, joka lisää kuntien päätösvaltaa kaivoslupaan. Ympäristönsuojelunäkökulmat, esimerkiksi kaivosjäteasiat, vaativat vielä lisätyötä seuraavalta eduskunnalta. Asiat ovat toivottavasti jo paremmin, kun malminetsintävarauksia näille seuduille seuraavan kerran iskee.

On selvää, että Suomeen tarvitaan erikseen myös tuulivoimalaki säätelemään tuulivoimarakentamisen periaatteita, sillä nykyinen ohjeistus ja lainsäädäntö on raskaasti vanhentunutta. Maisema- ja meluselvitysten laatua ja tekniikkaa täytyy kehittää.

On hyvä, että kunnat saavat itse päättää, halutaanko tuulivoimamaisemaa, kaivostoimintaa vai jotain muuta. Haastavaa on, että teollisuushankkeiden pitkän jänteen vaikutuksia esimerkiksi matkailuelinkeinoihin on vaikea arvioida. Kuntapäättäjien avuksi tarvitaan vaikutusten arviointityökaluja siihen, mitä seurauksia elinympäristöä muuttavat ja ympäristöä kuormittavat hankkeet tuovat alueen elinvoimaan kokonaisuutena.

Sekä tuulivoimaloiden että kaivannaisteollisuuden ympäristövaikutuksista tarvitaan lisää tutkittua tietoa. Lisäksi avoimella kansalaiskeskustelulla on tavattoman tärkeä rooli hyvässä hankevalmistelussa, toimialasta riippumatta. Ilman kansalaisten kuuntelua tehtäisiin huonompia päätöksiä.

Suomen energiaomavaraisuus voidaan saavuttaa oikeudenmukaisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Se edellyttää, että vaadimme sekä energia- että kaivosteollisuudelta laadukasta toimintaa aina valmistelusta tuotannon päättämiseen asti.

Katri Ruth, psykologi, Jyväskylä

Eduskuntavaaliehdokas (kesk.)