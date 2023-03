Eduskuntavaalien ennakkoäänestys käynnissä

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi tänä aamuna. Joutsan pääkirjastolla äänestää alettiin heti ensihetkestä lähtien. Vaalitoimitsijana toimineen Kirsi Saarelan mukaan väkeä kävi pääkirjastolla äänestämässä aamupäivän aikana todella vilkkaasti.

– Kello 9 kun avattiin, meillä oli jo tupa täynnä. Yli sata, varmaan 110–120 on käynyt jo tähän mennessä, Saarela kertoi puolenpäivän aikaan.

Jo 1990-luvun puolivälistä saakka vaalitoimitsijana toiminut Saarela muisteli, ettei eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä ole Joutsassa aiemmin yhtä vilkasta aloitusta ollut.

Kotimaassa ennakkoon äänestäminen on mahdollista ensi tiistaihin 28.3. asti, ulkomailla viimeinen ennakkoäänestyspäivä on jo tämän viikon lauantai 25.3. Joutsassa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kaksi, Joutsan pääkirjaston ohella myös Leivonmäen kirjasto. Joutsan pääkirjastossa voi äänestää ensi sunnuntaita lukuun ottamatta kaikkina muina ennakkoäänestyspäivinä, Leivonmäellä vain tämän viikon torstaina ja perjantaina.

Luhangassa voi käydä uurnilla ennakkoon kylätalolla tänään, huomenna torstaina ja ylihuomenna perjantaina sekä ensi viikolla maanantaina ja tiistaina. Tarkemmat tiedot Joutsan ja Luhangan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloista selviävät esimerkiksi oikeusministeriön sähköisestä Tieto- ja tulospalvelusta sekä kuntien nettisivuilta.

Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 2.4. Joutsassa äänestetään äänestysalueella 1 pääkirjastossa ja äänestysalueella 2 eli Leivonmäellä Kurkiauran koululla. Luhangassa käydään uurnilla varsinaisena vaalipäivänä omasta äänestysalueesta riippuen kylätalolla tai Luhangan koululla. Niin ennakkoon äänestäessä kuin varsinaisena vaalipäivänäkin uurnille aikovalla on oltava mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus kuten esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.

Tämän kevään eduskuntavaaleissa valitaan 199 kansanedustajaa, joista kymmenen Keski-Suomen vaalipiiristä. Joutsan seutukunnalta ehdolla eduskuntaan on kaksi ehdokasta.

Tarja Kuikka