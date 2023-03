Joutsan Hiihdoissa luvassa jälleen tiukkaa sekuntitaistoa

Joutsan Hiihdot järjestetään 70. kerran tänään sunnuntaina. Kisakeskus on vanha tuttu Joutsan liikuntahallin ja urheilukentän kokonaisuus, jonne kerääntyy 130 kisoihin ilmoittautunutta hiihtäjää kilpailemaan voitosta.

Järjestävän tahon, Joutsan Pommin puheenjohtaja Marko Hartonen pitää latutilannetta ja säätä erinomaisena. Luonnonlunta on tullut riittävästi, eikä reserviksi tehtyä tykkilumikasaa ole tarvittu latujen tekemiseen. Myös sääennuste muuttui loppuviikosta paljon paremmaksi, kun räntää ja vesisadetta uumoillut ennuste vaihtuikin auringonpaisteeseen ja pariin plussa-asteeseen lämpöä.

Perjantaina haastateltu Hartonen uskoo sään olevan sunnuntain kisoja ajatellen loistava. Valitettavasti aikaisempi huonompi sääennuste saattoi karsia osallistujien määrää.

– Kilpailijoiden lukumäärä on hieman vähentynyt totutusta. Yksi syy on voinut olla juuri ilmoittautumisten hetkillä märkää luvannut sääennuste, sillä perinteisen hiihtotyylin kisassa pitovoitelu räntä- ja vesisateessa on erityisen haastavaa, kertoo Hartonen.

Osaltaan vaikutusta on yleisellä trendillä, jossa hiihtokisoja kiertävien kansallisen tason kilpahiihtäjien määrä on vähenemään päin. Hartonen odottaa kuitenkin joka tapauksessa Joutsan Hiihtojen muodostuvan tasokkaaksi hiihtokilpailuksi, jota katsojat voivat seurata suurella mielenkiinnolla.

Hän vinkkaa, että miesten yleisessä sarjassa kannattaa seurata Kuusamon Eräveikkojen Juuso Tossavaista. Suomen kärkihiihtäjiin kuuluva Tossavainen taisteli itsensä äskettäin Holmenkollenilla 50 kilometrillä sijalle 27. SkiTeam 105:n Aleksi Parttimaa ja tietenkin joutsalaislähtöinen Jämsänkosken Ilvestä edustava Veli-Matti Räsänen kannattaa myös pistää seurantaan. Räsänen voitti tämän vuoden Finlandia-hiihdon pääsarjan.

Naisissa Vantaan Hiihtoseuran Rebecca Immonen sekä Anni Kainulainen yhdessä Iisalmen Visan Siiri Kaijansinkon kanssa ovat todennäköisiä kärkikahinoissa olevia.

Pommin hiihtäjiä kisoihin osallistuu 14 henkeä, joista 12 nuorissa ja 2 aikuisten sarjoissa. 132 osallistujasta 82 hiihtäjää kilpailee 8–16-vuotiaiden sarjoissa.

Joutsan Hiihdot ei synny ilman suurta talkoolaisten joukkoa. Itse kisapäivänä hommissa on 49 henkeä. Kisojen ennakkovalmistelut syntyvät taas alle kymmenen hengen vahvuudella.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsan Hiihtojen tunnelmaa vuodelta 2021. Joutsan Pommin Elli Lavia starttaamassa matkaan N15-sarjassa. JS Arkisto Jonna Keihäsniemi.