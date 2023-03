Tulevana sunnuntaina kisataan Joutsan Hiihdot jo 70. kerran

Tulevana sunnuntaina on aika jälleen kisata Joutsan Hiihdot, joilla on pitkä ja arvostettava perinne suurena urheilutapahtumana. Alkujaan hiihdot järjestettiin Joutsan kirkonkylän maastoissa Karimäessä, jonka jälkeen kilpailupaikkana aina 1990-luvulle asti toimi silloisen hotelli Joutsenlammen maastot.

Nykyisessä kilpailupaikassa, eli Joutsan urheilupyhätössä, kilpailut on pidetty 90-luvulta lähtien. Erinäisistä syistä kilpailut on muutamia kertoja jouduttu perumaan, ja tänä vuonna ne järjestetään 70. kerran. Kilpailut ovat samalla Keski-Suomen Hopeasompa-cupin 3.osakilpailu.

– Joutsan Hiihdot ovat olleet Suomen suurimpia ja kansallisia hiihtoja, joissa on parhaimmillaan ollut jopa 700 osallistujaa. Joutsan Hiihtojen voitto on aina ollut merkittävä meriitti. Kisoilla on ollut, ja on edelleen oma paikkansa Joutsan runsaassa urheilutarjonnassa ja sen myötä näkyvyydessä, toteaa Joutsan Pommin puheenjohtaja Marko Hartonen.

Tämän viikon lehti sisältää 16-sivuisen Joutsan Hiihdot 2023-liitteen. Liitteessä on Joutsan Pommin kuulumisia niin hiihdon kuin yleisurheilun saralta, aina maailmancup-tasolta matalan kynnyksen harrastustoimintaan asti.

Jonna Keihäsniemi

Kuva vuoden 2021 Joutsan Hiihdoista. JS Arkisto/ Jonna Keihäsniemi