Pohjan Voima Oy:n omistuksesta yli puolet ruotsalaisyhtiölle

Leivonmäen Höystösensuolle Joutsan kuntaan tuulivoimapuistoa parhaillaan suunnitteleva Pohjan Voima Oy ja ruotsalainen tuulivoimayhtiö Arise AB ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta. Toimitusjohtaja Tomi Mäkipellon mukaan tämän juuri julkistetun järjestelyn myötä Tukholman pörssissä noteerattu Arise AB hankkii 51 prosentin osakkuuden ja omistuksen Pohjan Voimasta.

– Osana strategista kumppanuutta Arise rahoittaa Pohjan Voiman hankkeiden kehitysvaihetta ja tukee osaamisellaan myös niiden rakentamista ja operointia. Tämä on meille suuri askel kohti hankkeidemme rakentamisvaihetta. Samalla varmistamme merkittävästi rahoitusta hankkeidemme kehittämiseen, Mäkipelto toteaa.

Vuonna 2007 perustettu Arise on yksi Ruotsin johtavista tuulivoimayhtiöistä. Se rahoittaa, suunnittelee, rakentaa ja hallinnoi tuulipuistoja Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Arise hallinnoi Suomessa entuudestaan viittä tuulipuistoa.

Pohjan Voiman tiedotteen mukaan sen perustajat Tomi Mäkipelto ja Juho Rönni jatkavat yrityksen johdossa ja merkittävinä omistajina. Myös vakuutusyhtiö LähiTapiola jatkaa Pohjan Voiman omistajakunnassa.

– Tällä hetkellä suunnittelemiemme tuuli- ja aurinkosähköhankkeiden yhteenlaskettu nimellisteho on noin 1,7 gigawattia. Yhtiömme tarkastelee aktiivisesti myös energian varastointimahdollisuuksia. Höystösensuon osalla alustavassa suunnitelmassa on 9–17 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on 80–150 megawattia. Jos Joutsan kunta päättää aloittaa kyseisen alueen kaavoituksen tuulivoimatuotantoon, niin kaavoituksen rinnalla käynnistämme ympäristövaikutusten arvioinnin eli YVA:n. Siinä tutkitaan tuulipuiston vaikutuksia asutukseen, maisemaan ja ympäristöön, Mäkipelto selvittää.

– Me olemme saaneet hyvää palautetta mutkattomuudesta, ja siitä, että töitä tehdään jalat maassa. Nyt Arisen mukaantulon myötä meillä on aiempaa vahvemmat hartiat kehittää suomalaista energiajärjestelmää kestävään suuntaan. Yleisesti ottaen tilanne on se, että tuulivoiman määrä kasvaa Suomessa nopeasti: vuonna 2022 uutta kapasiteettia rakennettiin noin 2.400 megawattia, kun vuonna 2021 vastaava lukema oli 670 megawattia. Tahti jatkuu kiivaana: joka päivä eri puolille Suomea nousee 1-2 tuulivoimalaa, Tomi Mäkipelto valaisee.

Marko Nikkanen

Yläkuva: Kuvakaappaus / valokuva Pohjan Voima Oy:n nettisivustolta.