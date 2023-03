Joutsan Kino: Laupias taksikuski

Laupias taksikuski on tummasävyinen ja löyhästi tositapahtumiin perustuva draamaelokuva. Se on useiden maiden yhteistuotantoa: Ohjaaja on Suomessa pitkään asunut bulgarialainen Tonislav Hristov ja pääosan näyttelee Malin Krastev, Bulgarian Tommi Korpelaksikin tituleerattu. Mukana on suomalaisia eturivin näyttelijöitä, kuten Alma Pöysti ja Amos Brotherus. Rahoitukseen on saatu tukea Ruotsista.

Elokuva lähtee liikkeelle päähenkilön, Bulgarian Sunny Beachilla työskentelevän taksikuski Ivanin raskaan työn kuvauksena. Ivanin menneisyys liittyy Suomeen, josta hän on aikanaan konkurssin tehneenä lähtenyt pois jättäen vaimonsa ja poikansa. Nyt hän haluaisi hyvittää perheelle aiheuttamansa mielipahan ja alkaa kerätä matkarahoja Suomeen. Korruptoituneessa Bulgariassa Ivan väkisinkin ajautuu rikosten poluille ja hyvää tahtovan miehen tavoite tuntuu ajautuvan yhä kauemmas, kunnes ystävän avustamana matka onnistuu. Surumielisyys sävyttää kuitenkin tapahtumia, joskin niiden takana pilkistää hataraa toivoa.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Laupias taksikuski on useita dokumenttielokuvia ohjanneen Hristovin ensimmäinen fiktioelokuva, ja todentuntu näkyy siinä. Surumielisessä draamassa on myös yhteiskunnallista ja moralistista sanomaa. Kuvauksessa on viipyilevää taiteellisuutta. Taksikuskin ahdinko koskettaa katsojaa loppuun saakka.

Satu Grönstrand