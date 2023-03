Fimlabin kautta voi teetättää tutkimuksia Joutsan laboratoriossa omalla kustannuksella

Joutsan sote-keskuksen laboratoriossa on ollut jo muutaman vuoden ajan käytettävissä Fimlabin Omalabra-palvelu. Palvelun kautta kuka tahansa voi teettää itsestään tavanomaisia terveydentilan seurannassa käytettäviä laboratoriotutkimuksia omalla kustannuksellaan.

– Palvelu on tarkoitettu kenelle tahansa oman terveydentilansa seuraamisesta kiinnostuneelle henkilölle. Se on saanut kiitosta muun muassa siitä, että pelkästään laboratoriolähetteen saamiseksi ei tarvita kontaktia terveydenhuoltoon, vaan perustutkimuksia voi teettää helposti ilman lääkärin lähetettä. Kiitosta on tullut myös omalla kustannuksella teetettävien tutkimusten edullisuudesta, taustoittaa Fimlabin lääketieteellinen johtaja Anu Mustila.

Itselleen lähetteen pääsee tekemään Omalabra-palvelusta Fimlabin nettisivuilta. Lähetteelle kerätään halutut tutkimukset ja palvelu näyttää kaiken aikaa, mitä kokonaisuus tulee maksamaan. Yksittäisten tutkimusten hinnat näkyvät selkeästi myös tutkimuslistauksen yhteydessä. Kun haluttu määrä tutkimuksia on valittu lähetteelle, lähete tulostetaan ja se otetaan mukaan näytteenottoon tultaessa. Näytteenottoa varten varataan aika mihin tahansa Fimlabin laboratorioon, kuten Joutsan laboratorioon.

– Ilman ajanvarausta Omalabra-lähetteellä ei voi asioida. Lähete pitää olla mukana näytteenottoon tultaessa, jotta näytteenottaja osaa ottaa halutut kokeet. Nettisivuilla tehty lähete ei automaattisesti siirry laboratoriotietojärjestelmään, täsmentää Mustila.

Kun näytteet on otettu, kaikki tulokset toimitetaan asiakkaalle kirjepostina kotiosoitteeseen. Osasta tutkimuksia on mahdollisuus saada tekstiviestivastaus omaan matkapuhelimeen. Nykyisin Fimlabilla on myös oma mobiiliapplikaatio, jonka voi ladata sovelluskaupoista.

– Tulokset tulevat sekä mobiilisovellukseen että tekstiviestillä välittömästi niiden valmistuttua laboratoriossa. Mobiilisovellukseen pystymme jatkossa välittämään tutkimustuloksia laajemmalla valikoimalla kuin tekstiviestinä. Kirjevastaus tulee kotiin kirjepostin jakelunopeudesta riippuen muutaman päivän kuluessa tulosten valmistumisen jälkeen. Myös lasku tehdyistä tutkimuksista tulee kirjepostina kotiin, toteaa Mustila.

Omalabran kautta voi tilata muun muassa perusverenkuvan, anemiatutkimuksia, verensokeritutkimuksia, veren rasva-arvot, D-vitamiinin, kilpirauhasarvot, laktoosi-intoleranssitutkimuksen, keliakiatutkimuksen, eturauhasmerkkiaine PSA:n, klamydia- ja tippuritutkimuksen, gynekologisen irtosolututkimuksen (papa), korkean riskin HPV-tutkimuksen ja raskaustestin.

