Sana sunnuntaiksi: Apua ahdinkoihin

”Teillä auttaja on, apu ahdinkohon, tätä tietänne kulkiessanne. Hän on armollinen, hän on uskollinen. Pysykää yhä Jeesuksessanne.” Virsi 310:5

Oletko sinä jossain kohtaa elämässäsi tuntenut joutuneesi kohtaamaan pahuutta toisessa ihmisessä tai itsessäsi? Oletko joutunut pelkäämään toisen ihmisen pahaa ja väärää käytöstä sinua kohtaan? Meneillään oleva Yhteisvastuukeräys muistuttaa siitä, kuinka moni lapsi ja nuori joutuu joka päivä kouluväkivallan kohteeksi. Kiusaaminen koulussa on niin yleistä, että sen uhreja kävelee joka päivä kadulla vastaamme.

Naistenpäivä muistuttaa myös perheväkivallan yleisyydestä. Eri tavoin traumatisoituneita ihmisiä on niin paljon Suomessa, että moni jonottaa pääsyä traumapsykoterapiaan jopa vuosia. Tarvitsijoita on runsaasti, toisen ihmisen haavoittamia ihmisiä on paljon. Ei siis ole tavatonta, että ihminen joutuu kärsimään toisen ihmisen tekojen vuoksi. Uskon, että meillä kaikilla on siitä kokemusta.

Olen onnekas, koska olen saanut lapsesta asti uskoa, että kaikkein suurin voima on hyvä. Se on auttanut minua omissa vaikeuksissani, kun pahuutta on ollut vaikea ymmärtää ja kestää. On ollut lohdullista ajatella, että kaikki on lopulta rakastavan, oikeudenmukaisen ja hyvän Jumalan käsissä

Jumala voi antaa myös ulospääsyn ahdistuksista ja kiusatuksi tulemisesta. Siihen luottaen olen pystynyt tekemään rohkeitakin valintoja elämässäni. Samoin kun pahuus voi ilmentyä toisen ihmisen tekojen kautta, myös Jumalan hyvyys voi tuoda toivon kiusatun ihmisen elämään toisen ihmisen välityksellä.

Itse olenkin huomannut, että Hän aika usein valitsee meitä tavallisia ihmisiä toistemme avuksi. Voimme rukoilla, että saisimme olla niitä ihmisiä, joita Jumala käyttää auttaakseen muita. Ja voimme rukoilla, että Jumala antaa myös meille siunaavia käsiä, hymyileviä suita ja lämpimiä sydämiä, kun niitä tarvitsemme.

Ensi sunnuntain aihe kirkkovuodessa on Jeesus, Pahan vallan voittaja. Tervetuloa kirkkoon laulamaan yhdessä mm. alussa näkyvää virttä. Jos käyt juuri nyt läpi elämässäsi vaikeaa aikaa, voit luottaa siihen, että sinullakin on uskollinen auttaja. Et ole yksin.

Kristiina Ukkonen

kanttori