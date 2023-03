SVL Group saa uudet omistajat – yrityksen kasvuvauhtia kuvaillaan erinomaiseksi

SVL Groupin toimiva johto on ostanut Suomen Vesileikkaus -konsernin koko osakekannan. Omistus siirtyi 28. helmikuuta 2023 tehdyssä kaupassa Arttu Antilalle, Atte Antilalle, Jose Salmijärvelle ja Erno Sivoselle.

Myyjinä kaupassa olivat yrityksen perustajat Pasi Ruuska ja Jori Antila. Myyjät jäävät yrityksen palvelukseen sovitun siirtymäkauden ajaksi.

Omistajanvaihdoksella vahvistetaan edelleen yrityksen kehitystä ja varmistetaan siten osaltaan vakaa ja toimiva liiketoiminta. Konserni tiedottaa panostavansa jatkossakin henkilöstöönsä, asiakaskuntansa palveluun ja laadukkaan suomalaisen työn jatkuvuuteen. Joutsassa konserni tunnetaan kaupasta, jossa se osti keväällä 2022 A. Reponen Oy:n laserilla tehtävän putkileikkausliiketoiminnan. Viime vuoden lopulla kerrottiin Joutsan yksikköön tehtävistä koneinvestoinneista, joiden yhteissumma nousee yli miljoonan euron.

Nyt tehtyä tuoretta yrityskauppaa on valmisteltu yli kaksi vuotta. Valmistautumiseen on kuulunut muun muassa avainhenkilöiden kouluttamista, toimenkuvien päivittämistä sekä yrityksen tulevaisuuden suunnittelua ja strategiatyötä.

– On hienoa saada pitkään valmistellulle projektille onnistunut päätös. Myös yrityksen menestyminen ja kehittyminen usealla toiminnan osa-alueella myötävaikutti kaupan toteutumiseen, Erno Sivonen kertoo.

SVL Group on Suomen suurin vesi- ja laserleikkaaja. Sen perustajille oli tärkeää, että omistus säilyy Suomessa ja osaavilla henkilöillä, jotka tuntevat yrityksen kuin omat taskunsa.

– Yritys on erinomaisessa kunnossa ja kasvuvauhdissa. On hienoa, että ostajat ovat olleet jo vuosia sen kyydissä mukana. Omistajanvaihdos ei voisi olla onnistuneempi ja sujuvampi, Jori Antila toteaa.

Antilalla on vahva luotto uusiin yrittäjiin. Yritys jatkaa kannattavaa kasvuaan ja kehittyy kyvykkäiden ja innostuneiden nuorempien yrittäjien vetämänä.

– Asiakkaat ja työntekijät voivat olla rauhallisin mielin. Yritys jää hyviin käsiin ja tarina jatkuu suotuisissa merkeissä.

SVL Groupin emoyhtiö Suomen Vesileikkaus Oy on vuonna 2000 perustettu metalliteollisuuden aihiotoimittaja, joka on osa levy- ja putkiaihioiden leikkaamiseen sekä jatkojalostamiseen keskittynyttä yritysryhmää. SVL Group työllistää noin 150 henkeä. Sen liikevaihto on kuluvalla tilikaudella noin 60 miljoonaa euroa. SVL Groupin viisi toimipistettä sijaitsevat Keuruulla, Haapamäellä ja Joutsassa (Suomen Vesileikkaus), Tampereella (Avemet) sekä Riihimäellä (Prolaser).

Yläkuva: Ostajat ja myyjät yhteiskuvassa, oikealta vasemmalle Arttu Antila, Atte Antila, Jose Salmijärvi, Jori Antila, Pasi Ruuska ja Erno Sivonen. Kuva: SVL Group.